Más de mil cubanos han firmado la petición de Ley de Amnistía para los presos políticos

Más de mil cubanos han firmado una petición de Ley de Amnistía para los presos políticos, promovida por los familiares de los manifestantes del 11J que continúan en las cárceles de la isla.

Wilber Aguilar y Ailex Marcano Fabelo, quienes tienen a sus hijos encarcelados, informaron que a una semana de entregar una petición oficial para la aprobación de una Ley de Amnistía al parlamento cubano, se han recogido 1,177 firmas.

El 76% de los firmantes mantiene la residencia permanente en Cuba, y el 26,3% son familiares de presos políticos, publicó en su Facebook la activista Carolina Barrero.

"El 99,8% de los que firman son mayores de edad según la ley vigente", detalla la nota.

"Los familiares de los presos políticos contamos con el apoyo de todos los cubanos que desean la libertad de los injustamente condenados. No es momento de divisiones falaces, a todos los que a diario visibilizan y apoyan a la situación de los presos políticos que sepan que es este el momento de demostrar con hechos ese apoyo", señala el llamado.

Publicación en Facebook

El objetivo de los familiares es recabar 50.000 firmas efectivas.

La semana pasada Wilber Aguilera Bravo, padre del preso político Walniel Luis Aguilar Rivera, entregó a las autoridades cubanas la petición oficial para una Ley de Amnistía firmada por otros familiares de condenados por motivos políticos.

El reconocido integrante de la sociedad civil cubana se personó el viernes en la mañana ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para entregar el documento, respaldado con la firma de 34 familiares de presos políticos.

La petición, que está abierta a la firma de todos los ciudadanos cubanos, está respaldada por el artículo 61 del texto constitucional de 2019, que reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones a funcionarios e instituciones estatales, quienes teóricamente están obligados a responderlas.

Más allá de su eficacia legal, la petición tiene un objetivo político claro: mantener la presión sobre las autoridades cubanas y fomentar la discusión en torno a la liberación de cientos de presos políticos en la isla, subrayó ElTOQUE en un largo hilo publicado en sus redes sociales.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a las autoridades cubanas un documento elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre el tema.

Este documento incluye un catálogo de soluciones legales, entre las cuales destacó la amnistía, como un mecanismo para liberar a los presos políticos.

CiberCuba reproduce el texto íntegro de la Carta de Amnistía:

Excelentísima diputada Ana María Mari Machado:

Los tribunales del Estado han condenado a cientos de ciudadanos cubanos por expresar la voluntad de vivir en un país libre y democrático donde se garantice la independencia de poderes, el Estado de derecho, la pluralidad y la participación política.

Habiendo agotado todas las vías legales para reclamar justicia para los cubanos presos por manifestar su deseo de democracia en un país donde se prohíbe la abogacía independiente acudimos a usted, para que como diputada inicie los procedimientos correspondientes en la Asamblea Nacional para la redacción y debate, a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía conforme a los procedimientos de la ley.

Esto significa, el reconocimiento de que NO hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas de julio de 2021, así como en las protestas colectivas e individuales que precedieron y prosiguieron a esta fecha histórica, y que se inscriben en un ciclo más amplio que tiene en la libertad, los derechos humanos y la democracia su reclamo común.

La Ley No. 131/2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley, y a nosotros el derecho de presentar peticiones, aunque hasta el día de hoy nunca un diputado lo haya hecho.

Los familiares de los presos políticos, y la ciudadanía cubana que acompaña esta solicitud, sufre persecución y acoso por parte de la seguridad del Estado, la policía y órganos de inteligencia, como castigo por abogar por la liberación de nuestras familias. Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento.

Más allá de estas conductas violatorias de los derechos humanos continuaremos defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión. En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la Amnistía de los injustamente condenados. Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos.

Quedamos atentos de su respuesta.