"Mi niña lleva tres días llorando": Madre cubana estalla por falta de leche para su hija de cuatro años

Una madre cubana estalló en redes sociales por la falta de leche para su hija de cuatro años y pidió que alguien le dijera qué hacer, porque su niña lleva tres días llorando.

La mujer, llamada Amanda, residente en el reparto Alamar del municipio La Habana del Este, relató que en diciembre no llegó leche a la bodega, y el pasado 11 de enero, cuando fue nuevamente a buscar su cuota, tampoco había.

"Ahora voy a buscar la que me toca el 21 y se acabó, porque la repartieron mal, de allá arriba, no sé quién lo hizo. Y ahora mi hija tampoco tiene leche, hasta el día primero. ¿Cómo yo le explico a una niña de cuatro años que lleva tres días llorando por su leche? Porque no quiere yogurt y no tengo por qué tener que estar metiéndole (...) si le toca su leche", cuestionó en su Facebook.

"Ya no puedo más, no me puedo gastar 2,000 pesos, 2,500 o 2,200 en una bolsa de leche todos los meses", denunció entre lágrimas.

Amanda preguntó adónde debe ir a reclamar, y dijo que está dispuesta a ir a sentarse en la Plaza con sus dos hijos -tiene uno de siete años-, pero que no lo hace porque la meterían presa.

"¿Me vas a decir que yo desde el día primero tengo que estar hasta el otro primero sin leche? Por un error de no sé quién. No me importa el error. ¿Le explico a mi hija de cuatro años el error?", inquirió indignada.

La joven recalcó que si ahora ella le compra una bolsa de leche en el mercado negro, el mes que viene tendrá que hacer lo mismo. "¿Por qué?", cuestionó.

"Hace una semana ya yo no tengo leche, y yo no puedo esperar al día primero. ¿Por qué? Si a mí desde el 21 me tocaba. ¿Dónde está mi leche, a quién se la dieron, quién se está tomando la leche de mis hijos?", reclamó.

Dirigiéndose en particular al gobierno, exigió que si no saben llevar el poder que suelten en país.

La angustiada madre relató que ella vive sola con sus hijos y está sin trabajo, aunque los padres de los niños la ayudan.

Relató que lleva tiempo tratando de montar una mesa para arreglar uñas, pero que cada vez que logra reunir dinero tiene que cogerlo para comprar leche, arroz u otro alimento.

"¡Dejen a uno avanzar, atrasan a uno por gusto! No puede ser así", exclamó.

Por último, criticó a otras madres que sufren lo mismo que ella, pero que no exigen ni hacen nada por cambiar la situación, y les pidió dejar el miedo y unirse a reclamar sus derechos.

"¡Todas juntas en un lugar con los niños en un lugar, nadie nos va a hacer ni p...! A mí sola me meten presa", expresó.