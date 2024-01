Cientos de madres exigen al gobierno que distribuya la leche para sus hijos

Cientos de madres cubanas exigieron al gobierno de Miguel Díaz-Canel que distribuya la leche para sus hijos que vende como parte de la canasta familiar normada.

En medio de la escasez de alimentos y productos básicos, madres cubanas alzaron la voz para reclamar atención a las necesidades nutricionales de sus hijos. Cientos de ellas escribieron al Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) para reclamar los atrasos en la entrega de leche.

“Cientos de madres cubanas hacen un reto de escribirle al MINCIN, exigiendo la leche de los niños. Según me dicen, el día 11 de enero tocaba la leche, y ya es 16 y solo entró de 0 a 1 año. O sea, que si el niño tiene un año y un día no le toca leche. Los bodegueros no tienen respuesta a esto”, indicó el creador de contenidos identificado en Facebook como Edmundo Dantés Junior.

En una publicación de esta red social, en la que tachó los nombres de las usuarias que escribieron al MINCIN, el también activista de la sociedad civil cubana compartió capturas de pantallas de algunos de los cientos de mensajes escritos por las madres cubanas.

“Hola. ¿Pudieran decirme cuándo llegará la leche de los niños? Si al menos tuviéramos salarios dignos pudiéramos comprarla, porque no es que no haya... Sí hay, sobre todo en casa de los ministros, hoteles y Mipymes... Gracias, en espera de su respuesta, o mejor, de su acción dirigida a dar solución al problema”, expresó una madre.

“¡Este sí es un reto al que me sumo! Mi bebé tiene [leche]. Yo soy de las que la puedo comprar gracias al esfuerzo mío y de su papá, no de ninguna remesa ¿ok? Pero hoy puedo… mañana, no sé. Señores, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Ya a ellos no les importa ni cojo…”, dijo otra.

“Hola, necesito saber qué sucede con la leche de los pequeños, que no ha entrado. Mi niña de dos años está llorando pidiendo su leche. ¿Cómo va a entender que no ha entrado al mercado?”.

“Hola, quisiera saber por qué no le han dado la leche a los niños. Yo tengo una niña de un 14 meses que no duerme si no se toma su leche. Por favor, son niños inocentes que no saben nada. Espero que piensen un poquito más y analicen la situación”.

“Hasta cuándo el tema de la leche y los diversos productos que deben de consumir nuestros niños. ¿Hasta cuándo?”.

“Quisiera saber si hay alguna respuesta de por qué no han traído más leche a los niños, ya que en las bodegas ni los administradores tienen respuesta y nosotras las madres y los niños somos los que sufrimos. Quisiera, si no es mucha molestia, que me respondan. O dígame usted qué respuesta le doy cuando me pregunte por qué no tiene leche”.

Las protestas de madres cubanas por esta situación se hacen cada vez más visibles. A finales de noviembre, la madre cubana Lizabeht Cuevas, residente en La Habana, se preguntó hasta cuándo tendría que soportar el desabastecimiento de leche que tiene a bebés sin el consumo de ese importante alimento para su crecimiento y desarrollo.

“Hago esta directa en vivo para que vea el mundo entero lo que está pasando en Cuba con los niños y su leche que tenía que entrar el día 21 (noviembre) y ya estamos a 25, hace cinco días y nada de la leche”, indicó esta mujer con su pequeña hija en brazos.

“Esta bebé de tan solo un año y siete meses está desesperada por tomar leche”, dijo mientras mostraba la incomodidad de la menor.

La madre también arremetió contra la gestión de Díaz-Canel, a quien acusó de no tener dinero para comprar la leche de los niños mientras las Mipymes están abastecidas y con precios fuera del alcance del cubano de a pie.

Anterior a ella, otra madre se plantó en el gobierno municipal de Marianao. "Soy una madre cubana que está reclamando los derechos de su hijo. ¿Hasta cuándo Díaz-Canel? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar?", se preguntó la mujer indignada, con su hijo (de menos de 2 años) en brazos y llorando.

"Díaz-Canel suelta ya esto, suelta el poder que tú no puedes con el país. Mira cuántas carencias, cuánta gente se está marchando, cuántos enfermos, cuántos casos pidiendo visas humanitarias y ustedes no hacen nada. Vete ya", le dijo Yudeyvis Reinoso en sus redes sociales, motivo que le valió amenazas de las autoridades del régimen.