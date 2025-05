Cubana recién llegada a Uruguay denuncia abandono tras sufrir accidente: "Aquí no somos nadie"

Vídeos relacionados:

Una joven cubana denunció públicamente la falta de atención médica y el abandono institucional que sufrió tras verse involucrada en un accidente de tránsito en Montevideo.

El testimonio fue compartido por Nora Paz, de 29 años, en el grupo de Facebook "Cubanos en Uruguay", donde relató con detalle el calvario que vivió el pasado jueves 15 de mayo.

Nora, quien apenas lleva un mes en el país, contó que mientras circulaba en bicicleta frente a la empresa Urofarma, una empleada del lugar cruzó su auto en su camino y provocó una colisión que resultó en una dolorosa lesión en la pierna.

Según su relato, permaneció en el suelo durante más de dos horas esperando asistencia médica, sin que llegara una ambulancia.

"La Policía vino en cinco minutos, tomó declaración, pero a la chica no le hicieron absolutamente nada, a pesar de que era su culpa y todo quedó registrado en cámaras", escribió la joven.

Añadió que cuando finalmente fue trasladada, no recibió atención hospitalaria por no contar con seguro médico, y no se le asignó cama en ningún centro público.

Al regresar a su domicilio, el dolor empeoró. Nora intentó nuevamente contactar servicios de emergencia, llamando al 105 y al 911, pero asegura que no obtuvo respuesta. "Nadie vino a socorrerme, la ambulancia nunca llegó", lamentó.

Solo con la ayuda de algunos conocidos, logró improvisar una entablilladura con una tabla y una toalla. "Gracias a Dios que no fue algo más grave, si no, lo estuviera lamentando", expresó.

La joven también criticó la falta de humanidad por parte de la conductora involucrada en el accidente, señalando que pese a trabajar en una empresa farmacéutica, no le ofreció ni medicamentos ni asistencia alguna.

"Aquí no somos nadie. Allá tampoco, pero aquí menos", escribió, en referencia a su condición de migrante cubana.

Nora concluyó su mensaje pidiendo que su historia sea compartida para llegar a las autoridades pertinentes y que se haga justicia. "No les pido nada a los que están leyendo esto, solo que compartan", cerró su publicación.

Este caso generó diversas reacciones entre miembros de la comunidad migrante en Uruguay.

Algunos señalan que experiencias como la de Nora son más comunes de lo que se reconoce públicamente y otros alegan que a la joven le falta conocimiento de cómo actuar en esos casos.

"Yo al llegar a Uruguay al otro día ya tenía afiliación en salud pública y llevo casi siete años en ella y me ha ido de maravilla, si no, hubiese cambiado a la privada. Y la chica que te accidentó no te va a dar medicamentos por trabajar en una empresa farmacéutica, la empresa no es de ella", le aclaró una camagüeyana.

"Mi esposo tuvo un accidente, lo operaron y todo fue de gratis, lo que tienes es que ir y afíliate a ASSE (Servicios de Salud del Estado)", dijo una joven.

"Hay que hacer los trámites para salud pública, que te afilian hasta con pasaporte...", afirmó un padre cubano.

"Ve a la calle Uruguay, ahí encontrarás abogados de oficio, los cuales son gratis para todo el mundo, y haz la denuncia ahí, que ellos te asesoren y le cobras al seguro de la persona que te chocó", le sugirió otro cubano.

"En salud pública dos días y medio esperando en emergencia que un médico atienda mi familiar, no es porque seas cubana, tema salud es un desastre", aseguró una uruguaya.

"Pobre chica, si hubiera sido al revés y hubiera pasado en Cuba la atienden supermejor que a cualquier cubano, pero la realidad es que si en nuestro país somos nada, fuera es mucho peor, por no tener a nuestros familiares al lado", recordó una cubana.

