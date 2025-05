"No tengas pena de pedir ayuda": Cubana en México se vuelve viral con su testimonio de emigrante

El testimonio de una joven cubana identificada como María Fra.21 ha conmovido a cientos de personas en TikTok, donde publicó un video que rápidamente se volvió viral.

En él, comparte su experiencia como migrante en México, abordando la vulnerabilidad que implica dejar el país de origen y el valor de pedir ayuda en momentos difíciles.

"Cuando llegué a México me daba muchísima pena pedir ayuda, pero después me di cuenta que pedir ayuda no era un acto de debilidad, sino de valentía, porque emigrar te pone en una situación demasiado vulnerable", expresó María.

El video generó una ola de empatía y mensajes de apoyo entre usuarios de varias nacionalidades.

La joven subrayó que, lejos de ser una señal de fragilidad, reconocer las propias necesidades es una forma de respeto y cuidado hacia uno mismo.

"Pedir ayuda no te hace menos, todo lo contrario, reconocer que necesitas apoyo es un acto de amor propio", aseguró.

En su relato, destaca la solidaridad que conoció en el país azteca: "Encontré gente que estuvo dispuesta a tenderme una mano sin juzgarme, todo lo contrario".

Agregó que muchas veces personas desconocidas la ayudaron de manera desinteresada, gente que sin saber nada de ella estuvieron dispuestas a darle ayuda con un plato de comida e incluso con dinero.

Con un mensaje directo a otros migrantes que puedan sentirse solos o temerosos de pedir apoyo, concluyó: "Si tú también eres migrante no tengas pena de pedir ayuda, porque hay muchísima gente buena que allí está, esperando a que se la pidas".

La publicación de María generó cientos de comentarios de usuarios que se sintieron identificados con su historia.

Un joven comentó: "Así me está pasando llevo un año y medio fuera de Cuba, ¡solo! y muchas personas me han tendido la mano. Agradezco el cada día estar vivo y luchando".

Otro usuario reflexionó: "Así es, pedir ayuda no es motivo para darte vergüenza".

También se sumaron testimonios de migrantes de otras nacionalidades. Una madre nicaragüense escribió: "Tan linda la gente de México, muchas veces tuve hambre y siempre hubo personas que me brindaron ayuda. Los recuerdo siempre, que Dios les bendiga".

Otros aprovecharon para invitar a la reciprocidad: "Ya que viste que se te tendió la mano, ahora tú también tiende la mano a los que necesitan apoyo, que no se olvide, como a las mayoría de los cubanos se les olvida".

Finalmente, un migrante latinoamericano recordó un gesto que marcó su vida décadas atrás: "En 1989, cuando yo llegué a California, un mexicano me regaló 200 para comer y nunca lo he olvidado, y yo he ayudado a unos cuantos también".

El testimonio de María Fra.21 no solo refleja la dureza del camino migrante, sino también el poder transformador de la empatía y la solidaridad humana.

