Mensaje de empresaria a cubanos recién llegados: la responsabilidad es clave para el éxito

Una empresaria cubana residente en Louisville, Kentucky, comparte en un video una anécdota dirigida a los cubanos recién llegados, resaltando la importancia de la responsabilidad que se asume al llegar a Estados Unidos y los compromisos que se toman para prosperar en un país donde se es nuevo.

Yeilen Contreras, identificada en la red social TikTok como yeilenrealtor, les habló a sus compatriotas de una manera sincera sobre el tema de la responsabilidad ante el trabajo y lo hizo a través de un suceso que vivió como representante de una agencia de limpieza y su interacción con otros cubanos.

La joven agente inmobiliaria tiene un negocio de limpieza, en el cual, según explicó, las personas rotan debido a que los inquilinos de los edificios no están de acuerdo con la calidad de sus trabajos.

Contó la joven que, recientemente, en una publicación de una oferta de trabajo por parte de su empresa tuvo más de 20 solicitudes en pocos minutos de anunciada.

Durante el proceso quedaron unos cubanos seleccionados que el día en que tendrían que presentarse para comenzar el trabajo no fueron y tampoco respondieron a mensajes.

En el inicio del video ella califica esta acción como “una falta de ética, de respeto, de educación y cultura que tienen mucha gente que están entrando a este país (Estados Unidos)”.

Tras su narración, Yeilen dijo que hay personas que se ponen bravas cuando hablan mal de los emigrantes, o de la juventud cubana que está llegando, en donde fue más específica, porque tienen “cero responsabilidad, cero tacto, cero cultura, cero educación”.

“Yo no sé cómo van a salir adelante en un país como este, que te exige que tú tengas educación, tengas palabra, y responsabilidades porque si no tienes eso no vas a salir (adelante). Si en Cuba te iba mal, aquí te va a ir peor”, argumentó la joven en un tono de molestia.

La joven se suma a los llamados que han hecho otros cubanos, que entre consejos y anécdotas han alertado a sus compatriotas sobre cómo actuar en un país al que llegan nuevos y que tiene costumbres diferentes a las de Cuba.

Un cubano de Miami criticó a sus compatriotas recién llegados a quienes calificó como unos maleducados.

“Están haciendo las cosas mal, están hablando mal del país que les está dando las oportunidades que nunca tuvieron en Cuba. Es constantemente burlas contra el país, todo lo critican, todo lo quieren gratis, no quieren trabajar”, comenta este cubano de Miami en un video difundido por el periodista de Univisión Javier Díaz.

Otro cubano, de 29 años que arribó hace diez a EE.UU. desglosó en TikTok cinco consejos para compatriotas recién llegados al país; claves que considera fundamentales para salir adelante.