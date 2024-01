Régimen cubano anuncia intervención del mercado informal de divisas en febrero

El régimen cubano anunció que está preparado para la intervención del mercado informal de divisas en febrero, aunque no dieron detalles de cómo lo harán.

La Presidencia de Cuba señaló que el gobierno "avanzará en la presentación de propuestas para redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país".

En este sentido señalaron que las acciones a desarrollar incluyen "la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios".

El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández dijo este lunes, en la reunión del Consejo de Ministros, que están "trabajando fuerte en esto por el impacto que tiene para el fomento y el estímulo productivo", en el país.

Sin embargo, en la economía cubana más que un aumento de la productividad, las exportaciones y el desarrollo de los bienes y servicios, lo que tendrá un peso importante es la vieja estrategia de vivir de los emigrados.

Así lo ha dejado claro Gil Fernández al explicar cómo algunas de sus medidas van encaminadas a "recuperar los flujos de remesas, incentivar su captación y estudiar la factibilidad de nuevos canales, plataformas y el empleo de escenarios digitales para operaciones bancarizadas de cobros y pagos desde el exterior".

Además, el gobierno planea a partir de febrero "implementar el nuevo mecanismo para la asignación y gestión de la liquidez para todos los actores económicos".

Gil asegura que esto les permitirá "lograr un funcionamiento más armónico de la economía y que se pueda así avanzar en la autonomía de la empresa estatal". La idea recuerda su proyecto de las tiendas en MLC que sustentarían la importación de productos para comercializar en las de CUC o CUP, algo que nunca cumplieron.

Twitter El Toque

Mientras el gobierno se prepara para desplegar su estrategia y lograr la intervención del mercado informal de divisas, el dólar amanece este lunes a un precio de 285 pesos y el euro a 290 CUP.

En diciembre el primer ministro Manuel Marrero acusó a los medios independientes cubanos de incentivar los altos precios y aseguró que en 2024 cambiará la tasa oficial del dólar.

Ninguno de los funcionarios cubanos se ha atrevido, hasta el momento, a decir en cuánto será fijado el nuevo precio del dólar en Cuba.

Gil ha insistido en varias ocasiones en que la intervención del gobierno en el mercado informal de divisas se hará porque "es una distorsión" y no dejarán que persista.

"El mercado cambiario es una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. Nosotros no diseñamos ese mercado cambiario que está operando en el país, pero una parte importante de las divisas que adquieren los no estatales lo hacen en ese mercado", reconoció el funcionario.