La Diosa responde a Yulién Oviedo tras comentarios sobre sus hijos: "Cuando tú vengas para Miami es conmigo"

Otro capítulo de la polémica entre los artistas cubanos La Diosa y Yulién Oviedo se ha producido en redes sociales este domingo, cuando la cantante volvió a responder a los comentarios hechos por el ex integrante de la Charanga Habanera.

Después de que Yulién le dedicara a la popular cantante unos despectivos comentarios sobre su figura y sus hijos en una publicación sobre ella de CiberCuba, es la intérprete de "Por debajo del agua" quien no ha dejado las cosas tranquilas.

Esta vez en una directa en Instagram, la artista envió un mensaje a Yulién Oviedo y en las que volvió a dejar claro que con ella y sus hijos fue un error meterse.

“Tú y yo no vamos a hablar más nada. No vayas ahora a ofender a Rey, para que Rey salga, porque Rey no es hombre de salir en las redes”, dijo La Diosa en el video de casi 10 minutos.

En la directa La Diosa volvió a asegurar que las ofensas de Yulién contra sus hijos no iban a quedar ahí. “Con mis hijos no, Yulién, eso es una loquera tuya”, fueron las palabras usadas por la cantante.

Además, enfatizó que el interés de Yulién es pegar un tema musical a raíz de esta polémica.

“Cuando tú vengas para Miami es conmigo, de frente, y con Rey”, dijo la artista visiblemente enojada.

Previamente, La Diosa le había contestado a Yulién Oviedo en la sección de historias de su cuenta de Instagram: " Yulien, con mis hijos no se juega. Donde te vea y el año que sea, los problemas conmigo son de tiempo, esto es contigo y con todo el que se crea que no pasa nada por meterse con mi familia, para que lo sepas", palabras que escribió junto a un emoticono de cara de enfado.

Yulien Oviedo fue quien dio inicio a la polémica tras comentar una noticia de La Diosa en CiberCuba la que aparecía al más puro estilo Barbie luciendo un ajustado vestido rosa.

Hasta el momento de redacción de esta nota Oviedo no había respondido a las declaraciones de La Diosa.