Humorista cubano compara hotel en Matanzas con la etapa aborigen: "Aquí no hay habitaciones, son cuevas"

El comediante cubano Yuri Rojas recurrió a su buen sentido del humor para criticar un hotel en la provincia Matanzas que dista mucho de lo que debería ser una instalación turística.

En su Instagram el humorista compartió un video en el que le muestra a su hija el hotel Canimao, pero a medida que este avanza Yuri comienza a hacer gala de su sarcasmo.

Cuando su hija le pregunta “¿papi y así éramos en el pasado?”, refiriéndose a una de las pinturas de la etapa aborigen que adorna el lobby del lugar, este le respondió: “Y así seremos en el futuro. Ojalá, mira esa gente cómo tenían caguamas, pescado, casabe”.

“Papi y por qué este hotel lo decoraron con los aborígenes”, volvió a preguntar la niña. “Mi amor porque aquí no hay habitaciones, lo que hay son cuevas”, le contestó.

Acto seguido se ve en las imágenes la habitación donde debían hospedarse con las paredes llenas de humedad y huecos, el desagüe del baño con pudrición, las toallas sucias y manchadas y la pequeña nevera para guardar alimentos muy oxidada.

“Ay pobrecitos y así vivían los aborígenes”, pregunta otra vez la niña y la respuesta de su padre puso la tapa al pomo: “No, las cuevas de ellos estaban mejores”.

“Mirando al pasado me veo en el futuro. La hermosa ciudad de Matanzas y su maravilloso pueblo no merece un lugar así. Me dieron esta habitación en el hotel, me quejé porque además había mal olor a humedad y la niña y yo somos alérgicos y no hicieron nada al respecto, tuvimos que dormir apretados en la habitación de un compañero, pasamos 2 noches así y no nos resolvieron el problema”, explicó el humorista en la descripción a su publicación con toda seriedad.

“Nos fuimos sin una disculpa por parte de la dirección del hotel, sin embargo, agradezco la amabilidad y buen trato del servicio gastronómico, no puedo decir lo mismo del servicio de alojamiento, por supuesto que hay habitaciones mejores, pero nos dijeron que estaban reservadas para los deportistas del juego de las estrellas, pues aprovechen y quédense con una de esas estrellas para ese hotel que no tiene ninguna”, concluyó.