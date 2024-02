Cubana sobreviviente de intento de feminicidio: “Es duro, eso vivirá conmigo para siempre”

La joven Eliannis Obregón Rojas se convirtió en una de las nueve cubanas que en 2023 sobrevivieron un intento de feminicidio en la isla.

El 10 de noviembre Iván Quevedo Pérez, quien era su expareja y padre de uno de sus dos hijos, le disparó a Obregón Rojas en la cabeza, una dura experiencia que la joven holguinera de 25 años admite que siempre le acompañará, según explicó en reciente entrevista con Cubanet.

Cuenta que el día de la agresión subió de casa de su mamá a la suya y que cuando llegó a su vivienda, Quevedo Pérez -del que se había separado cinco meses antes- la estaba esperando.

“Me cogió por el cuello y me pasó para el cuarto. Sacó el arma y me disparó, pero no salió ninguna bala. Llegó mi mamá y lo sujetó por unos segundos para que yo saliera corriendo a pedir auxilio. Salí, pero él me cayó atrás disparando… No me alcanzaba con los disparos, hasta que me cogió por el pelo y me tiró al piso”, detalló la joven en sobrecogedor testimonio.

“Me puso el arma en el medio de la cabeza y jaló el gatillo, pero yo me moví y me dio el tiro por un costado”, precisó la joven, quien dice que ella nunca perdió la conciencia tras el tiro.

Luego del ataque feminicida, el agresor se hizo un disparo a sí mismo en un pie, no saben si intencional o involuntario, y acto seguido escapó.

La madre de Eliannis la ayudó a incorporarse y la llevó al hospital.

De la durísima escena fueron testigos los dos niños de la joven: una niña de seis años que le imploraba a su padrastro que no matara a su madre, y un niño de dos hijo en común con el agresor.

Eliannis reprocha que, a pesar de los gritos que advertían de la tragedia, nadie intervino y que -si algún vecino llamó a la Policía- las autoridades no llegaron.

“La calle estaba llena de hombres y nadie me ayudó”, lamentó Eliannis durante su descripción de los hechos al citado medio de prensa.

Pese a que su herida fue reportada de gravedad, la joven holguinera consiguió sobrevivir, aunque todavía se recupera principalmente de las secuelas emocionales.

“Es duro, pero eso vivirá conmigo para siempre”, afirma la madre cubana sobre una tragedia que asegura que no vio venir, pues dice que nunca imaginó que su expareja sería capaz de algo así.

El agresor fue encarcelado sobre las nueve de la noche del mismo día, según dio a conocer en redes sociales el perfil oficialista Cazador-Cazado.

Eliannis dice que hasta el día de hoy desconoce el origen del arma de fuego que utilizó y que la policía dijo que consiguieron recuperar.

Iván Quevedo Pérez se encuentra en prisión provisional, en espera de juicio y sin petición fiscal todavía.

La joven teme que el agresor no pase suficiente tiempo en prisión

“Aquí en Cuba no hay leyes; ese sale con menos de 15 años y seguro que apela y le bajan los años y por buena conducta sale a los cuatro”, concluye con preocupación.

El subregistro de feminicidios en Cuba en 2023 quedó en 89 feminicidios; nueve intentos de feminicidio; dos asesinatos por motivos de género y cinco casos que necesitan acceso a la investigación policial.

Los casos necesitados de acceso a la investigación policial son los siguientes: Yailén Bodaños Morales (Matanzas); Miriam Insern Mompié (Manzanillo, Granma); Flavia Herrera Rodríguez (La Habana); Elba Yipsi Pérez Álvarez (Santiago de Cuba) y Yaidelin Figueredo, Negrita (Granma).

En una reciente actualización, plataformas feministas cubanas decidieron incluir en la revisión final del subregistro de la violencia feminicida en Cuba el pasado año la muerte de la joven Aniuvis de la Caridad Delgado Acosta, de 27 años, como un caso de feminicidio ginecobstétrico, lo que elevó la cifra de 88 a 89.