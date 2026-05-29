Solicitan 28 años de cárcel para asesino de madre de tres hijos en Santiago de Cuba, dos años después del crimen

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La Fiscalía solicitó una sanción de 28 años de prisión para Yoel Menéndez Rivera, acusado del feminicidio de María Emilia Savigne Borjas, de 38 años, cometido en Santiago de Cuba el 23 de mayo de 2024, según informó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.

El crimen ocurrió en "La Rotonda" de la Carretera del Morro, cuando la víctima esperaba transporte para dirigirse a su trabajo, acompañada por uno de sus hijos y su entonces pareja.

Menéndez Rivera la atacó con un cuchillo en plena vía pública, causándole heridas graves en el cuello.

Personas presentes intervinieron para detener el ataque y trasladaron a María Emilia de urgencia al Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, donde fue intervenida quirúrgicamente, pero falleció al día siguiente a causa de la gravedad de las heridas.

El caso dejó al descubierto una falla institucional grave: la víctima había presentado denuncias previas ante la Policía por amenazas de su expareja, pero las autoridades no tomaron medidas efectivas para protegerla.

La indignación fue inmediata en redes sociales, donde numerosas mujeres compartieron experiencias similares de denuncias ignoradas y agresores que quedaban en libertad sin consecuencias.

María Emilia dejó tres hijos huérfanos de cuatro, 15 y 20 años.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Su muerte elevó a 19 la cifra de feminicidios confirmados en Cuba en lo que iba de 2024, según los observatorios independientes YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas.

Dos años después del crimen, fuentes vinculadas al proceso judicial confirmaron que se celebró el juicio y que la Fiscalía solicitó la sanción de 28 años.

La pena solicitada se enmarca dentro del rango habitual que aplica el sistema judicial cubano en estos casos. En junio de 2025, el Tribunal Provincial Popular de Las Tunas impuso también 28 años al asesino de Katia Ortiz Figueredo, en un caso de similares características.

El Código Penal cubano vigente desde 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo, aunque sus artículos 344 y 345.1 contemplan penas de 20 a 30 años, privación perpetua o muerte cuando el crimen ocurre por motivos de discriminación de género.

Organizaciones feministas critican que la falta de tipificación específica, combinada con la inacción institucional ante denuncias previas, deja a las mujeres desprotegidas.

Los datos de los observatorios independientes ilustran la magnitud del problema: entre 2019 y 2025 se registraron 315 feminicidios en Cuba, con un pico de 89 casos en 2023. En 2024 fueron 56, en 2025 bajaron a 48, y al 24 de mayo de 2026 ya se contabilizaban 26 feminicidios en lo que va del año.

Mayeta Labrada cerró su crónica con una reflexión que resume el sentir de quienes conocieron a la víctima: "Ninguna condena devolverá la vida de esta madre santiaguera ni borrará el trauma de sus hijos. Pero familiares y allegados esperamos que el caso marque un precedente y que hechos similares no continúen siendo ignorados hasta terminar en tragedia".