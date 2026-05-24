Feminicidio número 26 en Cuba en 2026: mujer asesinada por su expareja en Gibara

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La violencia contra las mujeres en Cuba sigue escalando a un ritmo alarmante y registra otro crimen: Osleidys Bonaga Corella, de 41 años, fue asesinada el viernes último en el municipio de Gibara, en Holguín, convirtiéndose en la víctima número 26 de feminicidio en la isla durante 2026, confirmó el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

La organización independiente verificó que el presunto agresor de Osleidys fue su expareja, quien la atacó con arma blanca en el poblado Floro Pérez y se dio a la fuga en un inicio, pero «ya se encuentra detenido para responder ante la justicia».

Captura de Facebook/Alas Tensas

La víctima deja un hijo y una hija, ambos mayores de edad, señaló el OGAT, que transmitió condolencias a ambos, a otros familiares y personas allegadas a la víctima, y a la comunidad de vecinos, consternados por la pérdida.

El caso resulta especialmente preocupante porque ha convertido a Gibara en escenario de dos feminicidios en menos de una semana: el 17 de mayo fue asesinada en ese mismo municipio Yadira González Gámez, de 41 años, en el barrio rural Cañada de Melones, también a manos de un hombre conocido.

Ambos asesinatos, junto al de Yarenia García Mariné, de 36 años, hallada sin vida en Palancón, Las Tunas, el 19 de mayo, elevan a seis los feminicidios confirmados en mayo.

Este crimen por violencia machista responde, además, al perfil estadístico documentado por el OGAT: expareja o pareja como agresor, arma blanca como método. Según el informe de 2025 del observatorio, el 83.3% de los feminicidios en Cuba son cometidos por la pareja o expareja de la mujer, el 64.6% se ejecutan con armas blancas y el 62.5% ocurren en el hogar de la víctima.

El ritmo de 2026 es particularmente grave: en menos de cinco meses se reportan 26 feminicidios, frente a los 48 registrados en todo 2025. Hasta el 23 de mayo, el OGAT contabiliza, además, 18 intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género.

La organización investiga también 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025, así como ocho posibles feminicidios y tres intentos alertados en 2026.

El mes anterior, abril, ha sido el más letal hasta la fecha, con al menos siete casos verificados, incluido el conmocionante doble feminicidio en Batabanó del 22 de abril, cuando la pareja de Rosalí Peña Hernández, de 31 años, la mató a ella y a su hija Camila Aguilera Peña, de 12 años.

El marco legal cubano agrava el problema estructural: el feminicidio no está tipificado como delito autónomo en el Código Penal vigente desde noviembre de 2022. Cuba carece además de una ley integral de violencia de género, de refugios para mujeres en riesgo y de protocolos de protección efectivos, y el Estado no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes, dejando la documentación exclusivamente en manos de organizaciones independientes como el OGAT.

Alas Tensas reiteró este domingo que «denunciar estos crímenes no es delito» e instó a la ciudadanía a reportar casos de violencia extrema contra mujeres y niñas a través del correo electrónico observatorio@alastensas.com o mediante el formulario online en su sitio web.