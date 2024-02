El Micha lanza su nuevo álbum: "Reparto pa los repartos"

Se acabó la espera para los fanáticos de El Micha, finalmente ya está disponible su nuevo álbum Reparto pa los repartos.

“Mi disco de reparto, mucha gente me lo pedían, yo sé que mucha gente lo estaba esperando. Espero que se lo disfruten, que sea de su agrado”, compartió el reguetonero cubano en Instagram al anunciar el estreno.

Además del intro, el disco incluye otros nueve temas, cinco de ellos colaboraciones con artistas como Jowell, Yomil Hidalgo, El Javiso y Joe MC, Meysel y Wow Popy.

El lanzamiento del álbum llegó acompañado del videoclip de una de las canciones incluidas en esta producción, “No la desconcentres”, uno de los temas que tiene en solitario.

“Lo que no haces tú”, “Menos amor y más fulas” y Tan Rica Tan Buena ya habían salido previamente a la luz, pero a estos se suman “No la desconcentres”, “Tú me querías comer”, “Tan rica y to”, “Dice que no se va”, “El Clave” y “Dile la verdad”, de los que el cantante solo había compartido algunos adelantos en redes.

Algunos de los videoclips de este álbum se grabados en Cuba durante las últimas visitas del reguetonero a la isla.