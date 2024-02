Campaña por la vida de la niña Amanda supera los 20,000 dólares

La campaña en la plataforma de recaudación GoFundMe por la salud de la niña cubana Amanda Lemus Ortiz, quien padece de atresia de las vías biliares y lleva un año esperando por un trasplante de hígado, superó la meta marcada de los 20,000 dólares.

Yamilka Lafita -conocida en redes como Lara Crofs- dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Facebook, desde donde ha dado un seguimiento continuo al desarrollo de la pequeña Amanda.

“20k del GoFundMe. Ni les explico la alegría que tenemos. No encuentro palabras para describir la emoción, lo que sentimos”, escribió junto a una fotografía en donde aparece acompañada de Amanda y su madre, y dos personas más.

“¡Qué más puedo decir!, ¡que muchas muchas gracias, Dios me los Bendiga!”, expresó la activista.

“El grito de una niña de dos años que intenta sobrevivir fue tan grande y desgarrador que hizo que una comunidad de cubanos, que ni tan siquiera nos conocemos, nos hallamos unidos en estos últimos 19 días para gritar”, culminó su texto.

Captura de Facebook/Lara Crofs

Aunque en GoFundMe se hizo este logro, también es digno resaltar que desde Cuba se estaba haciendo una recaudación también en tarjetas en CUP y MLC, e incluso un cubano recorrió calles de La Habana buscando las donaciones de otras personas.

Captura de pantalla/GoFundMe

El cubano identificado en Facebook como Generosidad Cristiano Jerusalén compartió un video en su perfil en donde se le ve recorrer un mercado de ropas y zapatos en La Habana para aportar a la recaudación de fondos en favor del caso de la niña Amanda.

“Ayer en esta cajita, en la calle Monte, pude recaudar 25,088 pesos (cubanos)”, explicó el hombre a uno de los vendedores, con el objetivo de darle trascendencia a la acción. Un día después su recaudación consiguió los 36,460 CUP en los cuatros días que había recorrido varios lugares de La Habana.

En un video publicado semanas antes, la madre de la niña, Milagros Ortiz, agradeció a las personas que han ayudado para que la pequeña Amanda pueda recibir el tratamiento que necesita.

“Quiero agradecerles a todas esas personas que me están ayudando, que me están apoyando en esta causa de mi niña. A toda la ayuda que me han brindado de cualquier tipo, esas personas que me han donado cosas para ella, cosas para nosotros sus padres, alimentación, la recaudación de fondos”, dijo la mujer visiblemente emocionada.

Además agregó que les ha dado muchas esperanzas. “Esto ha sido increíble”, expresó, al tiempo que pedía que se siguiera la contribución para lograr el ansiado trasplante que demanda su hija.

“A todas esas personas que pueden ayudarme aunque sea con un peso, que lo sigan haciendo porque cada día estamos más cerca de salvarle la vida a la niña que, gracias a Dios, se ha mantenido estable a pesar de todo, porque es una guerrera, porque tiene muchas ganas de vivir y porque es una niña muy fuerte”, añadió en tono sereno y esperanzador la madre.

Este sábado puede sentirse orgullosa de que la comunidad cubana en el exterior no la defraudaron, como tampoco lo han hecho todos aquellos que desde Cuba han aportado a la causa, tanto con dinero, con difusión, como los continuos mensajes de aliento que aspiran a que la niña Amanda siga disfrutando de la vida.