Madre de niña cubana en espera de un trasplante de hígado: "Mi hija es una guerrera"

La madre de la niña cubana Amanda Lemus Ortiz, que espera hace casi un año por un trasplante de hígado que necesita urgentemente, se mostró optimista en un video compartido en redes sociales, desde el cual actualiza de la situación de su hija.

Milagros Ortiz comenzó agradeciendo, mediante un video en Facebook compartido por la activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, a las personas que han ayudado para que la pequeña Amanda pueda recibir el tratamiento que necesita.

“Quiero agradecerles a todas esas personas que me están ayudando, que me están apoyando en esta causa de mi niña. A toda la ayuda que me han brindado de cualquier tipo, esas personas que me han donado cosas para ella, cosas para nosotros sus padres, alimentación, la recaudación de fondos”, dijo la mujer visiblemente emocionada.

Además agregó que les ha dado muchas esperanzas. “Esto ha sido increíble”, expresó, al tiempo que pedía que se siguiera la contribución para lograr el ansiado trasplante que demanda su hija.

“A todas esas personas que pueden ayudarme aunque sea con un peso, que lo sigan haciendo porque cada día estamos más cerca de salvarle la vida a la niña que, gracias a Dios, se ha mantenido estable a pesar de todo, porque es una guerrera, porque tiene muchas ganas de vivir y porque es una niña muy fuerte”, añadió en tono sereno y esperanzador la madre.

El pasado lunes 29 de enero los padres de Amanda tuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), de la cual no salieron satisfechos con la respuesta proporcionada por las autoridades.

“A ustedes funcionarios, eso que ustedes están haciendo, eso es un crimen. Me están matando a mi niña, porque si no quieren intentar hacer algo por ella, haciendo alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda, siendo indolentes ante el dolor de nosotros y ante el dolor de ella, porque la vieron a la cara, coño y no les dio dolor, ustedes no me quieren ayudar, me la está condenando a morir aquí”, fue el contundente mensaje que envió la mujer después de la reunión.

En esa oportunidad también dijo que “la vida da muchas vueltas. Yo solo necesito del apoyo de mi pueblo que hasta ahora no me ha faltado y el apoyo de Dios que está allá arriba. Las madres me entienden. Yo voy a seguir luchando y mi niña va a seguir luchando”.

Días antes, Milagros había hecho una publicación en la que pedía perdón a su hija por nacer en Cuba. "Te pido perdón, hija mía, por haber nacido en el seno de una familia pobre, por ser hija de obrero, por no ser hija de alguien famoso y poderoso. Te pido perdón por no tener unos padres con la influencia suficiente para comprarte tu salud, para comprarte la comida que necesitas, las medicinas, las cosas que una niña como tú necesita", escribió en sus redes.