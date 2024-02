Humor: Los cubanos calentamos Estados Unidos

Un cubano que vive en Texas aseguró que los emigrantes que vienen de Cuba son quienes calientan Estados Unidos.

Onel Aparicio, que se identifica en sus redes como El Pacho viral, acostumbra a difundir videos cómicos en los que habla de la vida ese país.

En esta ocasión, se refirió a cómo alardean los cubanos en su vida diaria con su ostentosa forma de vestir, sus lujosos carros, sus celulares de última tecnología e incluso en la cantidad de bebida que toman, en contraste con los americanos, mucho más discretos.

"Tú llegas a una reunión de médicos o abogados aquí y nadie trae un pulóver Gucci ni una gorra Versace. Sin embargo, llegas a una oficina de food stamp y todo el mundo está vestido de marca, desde la chancleta hasta la felpa del pelo", detalló.

Según Pacho, en los barrios de casas de dos millones de dólares se pueden ver estacionados trocas y autos de 2016.

"Pero vas a un condominio de cubanos y tenemos eso lleno de Mercedes, parece un dealer de Alemania", se jactó.

"Entonces, señores, a mí que no me hablen, que nosotros somos los que calentamos este país", recalcó con humor.

Recientemente, este padre de familia afirmó que Estados Unidos es un país aburrido y aconsejó a sus compatriotas en la Isla que estén deseando emigrar, que lo piensen bien y que se preparen, porque "esto no es para todo el mundo".

En uno de los videos, relató lo que sucede cuando va a buscar el pan, y por qué extraña tanto cómo se vivía en Cuba.

"Llegué, compré y me fui, en cuestión de cinco minutos. Señores, es aburrido, me acuerdo de que yo antes iba la panadería en Cuba y eso era tres horas en la colita, te enterabas de todo, era rico. Aquí es superaburrido", ironizó.

En otra grabación, hecha desde un avión, el joven se mostró contrariado porque iba hacia Las Vegas y el vuelo solo duraba tres horas para recorrer mil millas.

"Rico es Cuba, que yo me movía nada más 20 kilómetros, diez millas, y me metía un día entero y parte de la noche. Eso es vida. Esto no", expresó.