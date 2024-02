Así fue la actuación de Usher en el Super Bowl 2024

Este año le tocó a Usher poner la nota musical al Super Bowl 2024 con una actuación musical cargada de sorpresas y mucho baile.

Durante el descanso del enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el cantante ofreció un espectáculo para el recuerdo en el que repasó su trayectoria musical de tres décadas. Un repaso por su carrera en el que cantó algunos de sus temas más famosos ante el público presente y los millones de espectadores que siguieron el partido.

Entre los invitados sorpresa de Usher durante su actuación musical estuvo Alicia Keys, que apareció al piano con un atuendo rojo y una capa de varios metros. Un momento en el que el dúo brilló cantando "If I Ain't Got You" y "My Boo"

Además de Alicia Keys, el cantante contó con Will.I.Am, Ludacris y Lil Jon durante su show del medio tiempo.

Entre los temas que cantó Usher, el rey del R&B, durante el espectáculo estuvieron "Caught Up" y "Love in this Club".

A pesar de todo, muchos echaron en falta la presencia de Justin Bieber, que disfrutó del espectáculo desde uno de los palcos del estadio junto a su esposa.