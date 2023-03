Karol G no pudo contener las lágrimas con Rihanna: "Me dijo que quería su cuerpo por cómo me expresaba en redes"

Este 2023 está siendo mágico para Karol G. La cantante colombiana acaba de lanzar su cuarto álbum, Mañana será bonito, que incluye una poderosa colaboración con Shakira ("TQG"). Pero antes de encontrarse en este gran momento de su carrera, cumplió uno de sus mayores sueños al conocer a su ídolo Rihanna.

Fue tras el show del Super Bowl que protagonizó la de Barbados en el descanso que las dos cantantes se encontraron. Una reunión de la que la Bichota nos hizo cómplices a través de sus redes sociales, donde compartió algunas fotos con su ídolo, a la que incluso tiene tatuada en el brazo.

Pero no ha sido hasta ahora que la intérprete de "Provenza" ha querido contar cómo fue conocer a Rihanna. Un encuentro en el que acabó llorando por las bonitas palabras que le dedicó Riri.

"Estaba temblando. Literalmente mi cuerpo se movía", confesó Karol G a Pablo Motos en el programa de televisión español El Hormiguero, donde también habló de su colaboración con Shakira.

"Yo traté de contenerme y no llorar, pero me dijo que le encantaba la forma en la que me expresaba en redes sociales. De ella he aprendido a querer mi cuerpo, en las diferentes etapas de su vida, de la manera en la que lo ha defendido, y ella me dijo que ella quería su cuerpo por cómo yo me expresaba en mis redes sociales. Y eso me hizo llorar", agregó la artista, que declaró que "fue demasiado especial" estar al lado de la intérprete de "Diamonds".

Precisamente sobre la manera en la que se muestra en sus redes sociales profundizó la de Medellín en el show televisivo.

"Por mucho tiempo le hacía retoques a las fotos para que se vieran increíbles hasta que un día me hicieron fotos en una playa y no me veía igual que en Instagram, y dije: 'Esto no tiene sentido'", dijo la cantante, dando un nuevo alegato de body positive con el que nos recuerda lo importante que es querernos y aceptarnos a nosotros mismos.

