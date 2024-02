Esposa del preso político Yasmany González protesta junto a su hijo en La Habana

“Mi esposo está preso injustamente y no me voy a cansar de decirlo”, afirmó Ilsa Ramos, esposa del preso político Yasmany González Valdés durante una directa de redes sociales en la que denunció las estrategias de los órganos represivos del Estado para silenciarla.

Utilizando las redes de una amiga, la esposa de González envió su mensaje de protesta mientras caminaba por el Malecón de La Habana junto a su hijo, que padece de autismo. Ramos aprovechó para mostrar el sitio donde su esposo escribió un cartel oponiéndose a la convocatoria de elecciones del régimen cubano.

Artista y activista por los Derechos Humanos en Cuba, González Valdés fue detenido en abril del pasado año luego de un violento registro en su domicilio practicado por agentes de la Seguridad del Estado.

Acusado del delito de “propaganda enemiga” (castigado con privación de libertad de 4 a 10 años), el joven artista cubano de 32 años pintó un cartel de protesta en la fachada de un inmueble ubicado en la plazoleta que hay en la calle de Campanario y Malecón, en un solar donde antiguamente se erigía una edificación que se derrumbó, como otras muchas del municipio Centro Habana.

“Yo no voto en Dictadura. Los 75 viven”, escribió González Valdés en una pared que mostró Ramos en su directa, abogando por la abstención en las elecciones que ratificaron en el cargo a Miguel Díaz-Canel el 19 de abril de 2023. Además, su mensaje reivindicó la protesta protagonizada por los activistas cubanos del conocido como Grupo de los 75, quienes fueron condenados a severas penas tras una oleada represiva de marzo de 2003, conocida como la Primavera Negra.

El juicio contra el también rapero cubano se concluyó en días recientes en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre. González Valdés podría ser condenado a seis años de privación de libertad, según la petición de la Fiscalía. En declaraciones a Diario de Cuba, Ramos describió el juicio como un circo.

Captura de pantalla Facebook / El Toque

"Mi esposo pintó tres carteles y eso se demostró con la prueba caligráfica. Y por eso lo quieren meter seis años en la cárcel. El marco sancionador de ese delito es de tres a ocho años de prisión", añadió al citado medio.

Un día después de su ratificación como gobernante (el 20 de abril de 2023), Díaz-Canel celebró su 63 cumpleaños. Al día siguiente, la Seguridad del Estado detuvo a González Valdés y lo trasladó detenido a Villa Marista, donde se mantuvo recluido durante un mes para ser trasladado con posterioridad a la prisión del Combinado del Este.

La acción de González Valdés se inscribió en el contexto de actos similares realizados por las mismas fechas por el movimiento "El Nuevo Directorio" (END), que se atribuyó la autoría de varios grafitis contestatarios que aparecieron en la capital cubana.

"Acaban de venir como 20 oficiales de la Seguridad del Estado, una doctora, dos chivatones de la cuadra con una orden de registro. Me alteraron a mi bebé que sufre de autismo, tremendo aparataje. Le cogieron el móvil y se lo llevaron para Villa Marista, dicen que bajo investigación", explicó Ramos tras la detención de su pareja.

También el Observatorio de Derechos Culturales (ODC) denunció la detención y señaló que anteriormente el joven activista había sido citado por agentes de la Seguridad del Estado que “trataron de inculparlo y relacionarlo con el grupo El Nuevo Directorio, para lo cual le hicieron pruebas grafológicas”.

González Valdés había sido citado, detenido, multado y amenazado en varias ocasiones por sus publicaciones en redes sociales. La Seguridad del Estado lo acosaba y reprimía debido a su postura crítica contra el régimen.

Durante una de las últimas visitas conyugales, en agosto pasado, Ramos denunció el abandono que sufría su esposo en la prisión, quien no recibía atención médica a pesar de encontrarse con mucha tos, fiebre y diarrea.

“Tú siempre has mostrado la realidad cruda y tal como es, y tus fotos se expresan por sí solas. Tus denuncias son la voz de miles de cubanos que por diferentes razones no nos atrevemos a exponer. No creo que te detengas, mi Don Quijote luchando solo contra gigantes molinos de viento, y que muchos creen loco. Yo creo en ti. ¡Fuerza, Patria y Vida!”, dijo a Yasmany su esposa en noviembre de 2022, tras una de las múltiples detenciones sufridas por el activista.

González Valdés trabajaba por cuenta propia como albañil, y siempre se mostró activo criticando al régimen cubano en redes sociales. Por ese motivo, fue multado en abril de 2022 según lo contemplado en el Decreto Ley 370.

En enero de 2022, fue detenido por la policía cuando pretendía manifestarse pacíficamente frente al Tribunal Supremo de La Habana para exigir la libertad de los presos políticos -incluidos los pacíficos manifestantes de las históricas protestas del 11J en Cuba-, coincidiendo con el aniversario del natalicio de José Martí.