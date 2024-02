Actor cubano Luis Ángel Batista indignado por el desayuno en el Hotel Guantánamo

El actor cubano Luis Ángel Batista criticó el desayuno que sirven a los huéspedes del Hotel Guantánamo, un frugal plato de melón, pepino y plátano hervido.

"No voy a poner comentarios porque no lo es necesario, ya con el video es suficiente. Solo agregar que se me olvidó incorporar al video que NO tenían azúcar tampoco en este comedor... porque lo del término de "restaurante" lo dejo a su elección", dijo indignado el artista, quien se encontraba en el extremo occidental de la isla por motivos de trabajo.

Batista es un destacado y joven actor, cuyo rostro es familiar en televisión, el cine y el teatro cubanos.

Publicación en Facebook

En una publicación en Facebook afirma que quiso hacer el video porque hay cosas que uno las cuenta pero "parecen ciencia ficción".

"El desayuno que tenemos, lo quiero mostrar porque siempre el absurdo puede ser mayor por el mal trabajo de funcionarios y directivos. Tenemos pepino, una fina rueda de melón y unos vulgares pedazos de burro, de plátano hervido cortados así", lamentó.

"Cuando uno viene a trabajar y se para allí hace con respeto lo que uno aprendió a hacer y este es el resultado", afirmó indignado mientras mostraba el comedor vacío.

"Le ronca!", exclamó.

Estas quejas son frecuentes en los establecimientos que ofertan alimentos en la isla, conocida por las deficiencias en los servicios gastronómicos.

El pasado año una cubana que acudió al hotel Pernik, de Holguín, se quejó del pésimo servicio gastronómico en la piscina, tanto por la demora y desidia de los camareros como por los precios de la comida.

Asimismo una turista cubana denunció escasez en el servicio de buffet del hotel Meliá Las Antillas en el famoso balneario de Varadero, y advirtió a las personas no dejarse engañar por la publicidad del sitio, que muestra suculentas mesas cargadas de alimentos.

Otra familia denunció la estafa que sufrió en un hotel de Cayo Largo cuando tras pagar una gran suma de dinero no había comida en las cafeterías y restaurantes de la instalación turística.

"Me encuentro en el Hotel Cayo Largo en Isla de la Juventud. Lo reservamos en el Habana Libre y nos costó 180 mil pesos cubanos para cinco personas. Llegamos aquí y no había comida", contó un hombre que formaba parte del grupo en sus redes sociales.