Eduardo Antonio de alta tras operación en hospital de Miami

El popular cantante cubano Eduardo Antonio recibió este sábado el alta médica luego de haber sido operado de urgencia a inicios de semana en un hospital de Miami.

El Divo de Placetas dio la noticia en sus redes sociales, en dos videos en Instagram, donde se le ve en forma y con excelente semblante, a solo unos días de someterse a una cirugía por un absceso que se le formó en la herida de la operación del año pasado.

“Hoy es sábado de gloria, y gloria a Dios porque un día como hoy, el Divo se va de alta. Yo quiero que Dios me los bendiga mucho porque ustedes me han mandado muchas bendiciones, y amor con amor se paga”, anunció el artista desde una sala del Jackson South Medical Center, donde estuvo hospitalizado en la última semana.

El cantante agradeció nuevamente a sus fans en un video posterior, donde dijo estar “tranquilo” y “feliz” por irse a casa, mientras salía sonriente del centro médico y se subía a un lujoso auto.

“Mis queridos amigos, yo soy un hombre que no se repite. Después de una salida icónica como la que yo tuve en la otra ocasión, ahora me voy tranquilo, me voy feliz, me voy a casa, porque vienen muchas cosas lindas. Gracias por todo el amor, por quererme tanto y todas sus bendiciones”, expresó emocionado, y lanzó un beso a sus seguidores.

El pasado 14 de febrero, justo cuando celebraba el primer aniversario de haber contraído nupcias con su esposo Roy García, el artista comunicó la noticia de la cirugía.

Atribuyó su problema de salud a un regreso prematuro a los escenarios y explicó que le estaban haciendo estudios porque el dolor persistía.

“Primero que todo, feliz día del amor y la amistad, a la vida hay que agarrarla como viene. Aquí donde me ven estoy en el hospital. Yo el lunes fui sometido a una operación de hernia en la herida de la operación de la diverticulitis. Yo extrañé muy rápido el escenario y a ustedes. Esa es la razón, no me voy a justificar. Aquí están las consecuencias”, confesó El Divo en un video.

El sábado anterior el popular artista comenzó a sentirse mal y el domingo no pudo asistir al show del Tamalazo, hecho que preocupó a su público.

En su video del miércoles pasado, explicó que tenía “una obstrucción y un pequeño absceso” y que lo estaban tratando por ello. “He estado con mucho dolor, no puedo prácticamente ni moverme por el dolor. Me están haciendo todo tipo de estudios y nada, estoy en las manos de Dios”, manifestó.

El cantante ofreció disculpas a su público porque ese día no podría presentarse en Añejo Miami, como tenía programado.

El comunicado de Eduardo Antonio desde el hospital tuvo miles de reacciones y fue comentado por más de dos mil personas, que le desearon pronta recuperación.

Durante la semana, publicó un post donde dio detalles sobre su recuperación a sus seguidores, que han estado pendientes de su estado de salud.

“Quiero comenzar este video dándoles las gracias por todas las muestras de amor, todo el cariño, por toda la preocupación con mi estado de salud. Falsa alarma la obstrucción intestinal, tuve producto de la operación de la hernia, de la malla que me pusieron, un pequeño absceso que ya fue drenado y estoy con antibióticos puestos porque es mejor en vena que tomados”, actualizó El Divo en un video en su Instagram.

A inicios de septiembre de 2023, el Divo de Placetas anunció que sería sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, luego de sufrir una perforación intestinal debido a la ingesta de los medicamentos prescritos a raíz de una cirugía estética.

En esa ocasión el artista reveló que se le había agudizado una diverticulitis que ya padecía previamente y nunca se había atendido.

El artista salió del hospital el 12 de septiembre y lo hizo por todo lo alto: cantando, bailando y con un llamativo look. Afuera del hospital lo esperaban amigos, seguidores y hasta bailarinas.