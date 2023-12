Fher, vocalista de Maná, carga contra el reguetón: "No voy a hacer nada con Bad Bunny"

Fher, el líder y vocalista de Maná, lo tiene claro: no quiere hacer reguetón, aunque sea el género que domine la música latina. El artista mexicano concedió una entrevista en la que dio unas fuertes declaraciones sobre el reguetón, e incluso mencionó a Bad Bunny para decir que no colaborará con él.

La entrevista fue con el periódico español El Mundo, donde expresó: "Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de la música latina". Entre las críticas que hizo a este género están el lenguaje que usa, los ritmos, la falta de creatividad de sus letras, en muchas veces "violentas y vulgares".

"Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor", sentenció el vocalista sobre las líricas del reguetón.

"La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo", dijo durante la conversación, en la que también dijo que no quiere colaborar con Bad Bunny, uno de los artistas más populares del mundo y quien fue nombrado el Rey del Pop recientemente por la revista Forbes. Algo que le ha dicho claramente a su hijo Dalí, de 16 años, que le ha animado en más de una ocasión en darle un toque más moderno a sus ritmos y nutrirse de los ritmos del reguetón.

"[Dalí] Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny", comentó el líder de la banda, Fher Olvera, sobre la idea de sumarse a la moda de cantar reguetón.

Pero aunque el cantante mexicano dijo que no va a montarse en el tren del reguetón, confesó que admira a Rosalía. "Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española", concluyó.