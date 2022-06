Fan se abalanza sobre Fher de Maná y lo tira en el escenario

No siempre un fan tiene la oportunidad de hacer una locura en el escenario junto a su artista favorito y solo unos pocos tienen la suerte de subirse a la tarima y protagonizar una “caída épica” con el vocalista de su banda preferida.

En el último concierto de Maná en California, el pasado viernes, una fan subió al escenario y se abalanzó a los brazos de Fher, el líder del grupo musical.

El guitarrista no estaba preparado para semejante impulso y cayó al suelo junto con la chica, quien aprovechó el momento para subirse encima de él y abrazarlo aún más.

Una vez recuperado del “impacto” Fher le preguntó entre risas su nombre y le dijo: “Oye, ¿pero tú juegas futbol americano o qué? No mames, con todo”.

La expresión del cantante provocó risas entre los asistentes al concierto.

En su cuenta en Instagram la banda compartió el video de la caída de Fher y Nancy, nombre de la joven, un fragmento que se ha vuelto viral en las redes.

“Como cuando vas a la lucha libre en lugar de a un concierto”, se lee en la publicación que ya tienen miles de reacciones.

Por los comentarios en la red social se infiere que no pocos quisieran vivir una experiencia como esta: “Cómo no amar a Fher”; “Cuando la emoción te supera”; “Y yo que lo abracé con todo el cuidado del mundo… casi lo cabalga”; “Ya no hay repuesto con cuidado”; “Cuidado con mi futuro esposo”; “Quiero hacer igual!!!”, dijeron algunos sobre el divertido momento.

Otros comentarios hicieron alusión a las caídas frecuentes del artista: “Qué raro siempre en el piso jajajajajaja. Lo amo a Fher”.

Durante el festival Presidente 2014 en República Dominicana, el intérprete de “Oye mi amor” cayó hacia atrás del escenario luego de llegar al borde de este sin percatarse. Pero allí no quedó todo, unos minutos después de haberse recuperado y tomar nuevamente el micrófono, dio un paso al vacío y volvió a caer.

Los 'tropiezos' de Fher ya son conocidos entre sus fans, sobre todo, porque el propio artista se ha encargado de hacer bromas sobre esos momentos.

Maná, por su parte, continuará su residencia en Los Ángeles iniciada este junio. Los próximos conciertos serán el 15 y 16 del mes próximo.

Esperemos que no se vuelva una costumbre de los fans abalanzarse sobre el vocalista. Pero, por si acaso, que Fher se prepare por si aparece otra sorpresa como esta.

