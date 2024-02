Joven con elefantiasis tiene cama nueva gracias a solidaridad de cubanos

Dayan Sotolongo Foto © Captura de video de Twitter de ASERE YA y cortesía para CiberCuba

El joven pinareño Dayan Sotolongo, que sufre linfedema de grado cuatro en ambas piernas, tiene una cama nueva gracias a la solidaridad de varios cubanos que se sintieron conmovidos con su caso.

"Mira lo que me compré con el dinero que tú me mandaste ayer: la camita esa y todo. Ya tengo por lo menos mi camita ya grande, que me puedo acomodar y puedo estar mejor ahí", dijo Dayan a la persona que le donó el dinero, en un mensaje de audio compartido en Twitter por el usuario ASERE YA.

El autor del tuit agradeció a todos los que han apoyado a que este muchacho siga luchando.

"Toda la Gloria al Rey de reyes. Ya una amiga recogió su teléfono en la Habana y será enviado en breve a su destino", agregó.

La semana pasada, Dayan, de 19 años, denunció la pésima higiene del hospital de Pinar del Río, donde se encontraba ingresado en espera de ser trasladado a La Habana.

"Me hace falta que las personas vean en la cochinada que a mí me tienen aquí. Desde que me metieron para la sala esta a las 11 de la mañana sin venir ningún médico ni nada, sin darnos comida sin nada, tirados aquí sin decirnos nada", relató a CiberCuba.

"Uno aquí sin poderse bañar ni poder ir a hacer pipi, porque el baño ese está supersucio, como ves ahí", recalcó.

Dayan padece de elefantiasis desde los 12 años. No tiene tratamiento porque los médicos cubanos nunca han logrado hacer un diagnóstico certero. Hace más de un año le dijeron que no tenía solución y lo mandaron para su casa.

Su caso trascendió este mes, tras denunciar el abandono que sufre, sin asistencia médica ni recursos para paliar su dolencia. Solo entonces lo visitaron miembros del Partido y de las organizaciones de masa en su humilde apartamento de un cuarto piso en Santa Lucía, municipio Minas de Matahambre, donde vive solo con su hermana, pues es huérfano de padre y madre.

El joven ha pedido una visa humanitaria porque tras más de siete años enfermo sabe que en Cuba no hay cura. Instituciones de Estados Unidos y de España le han ofrecido apoyo para estudiar su caso, pero necesita la visa humanitaria para salir del país.

"Sé que en otros países del mundo hay una máquina que puede detectar qué es lo que produce la inflamación en mis piernas. No las hay aquí en Cuba. Es para hacer una linfografía. Nunca me han hecho esa prueba y eso podría dar respuestas a los médicos y solución a mis problemas de salud", precisó.

"Lo único que les puedo pedir es que, por favor, den un aviso para una ayuda humanitaria. Necesito ir con mi hermana a Estados Unidos u otro país donde me puedan curar los pies. Quisiera estar bien, ser igual que otros jóvenes, hacer mi vida normal, crear un día mi propia familia. Es lo único que pido. Aquí en Cuba sé que no lo voy a lograr, porque no hay nada", subrayó.