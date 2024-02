Madre cubana pone en venta electrodomésticos para comprar comida a sus hijas

Una madre cubana acudió a las redes sociales para poner a la venta tres electrodomésticos que conserva como “lo único de valor” en su casa, para poder comprar los alimentos que necesita su hija enferma.

“Necesito vender urgente estas tres cosas juntas. Eso es lo único que queda de valor en mi casa y lo estoy vendiendo para poder comprarles comida a mis hijas. No tengo nada que darles de comer”, dijo Yéssica Peña el pasado 14 de febrero.

Captura de pantalla Facebook / Yessica Peña

Peña es una de las madres que se plantó frente al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para exigir mayor atención y calidad de vida para sus hijos, pacientes de patología graves. Su hija, Amelia de las Mercedes Téllez Peña, necesita un trasplante de esófago y otros recursos para que pueda comer.

Amelia, de seis años de edad, no puede ingerir alimentos por la boca debido a su padecimiento, motivo por el cual es alimentada mediante una sonda. Su madre ha denunciado en varias ocasiones la situación clínica de su hija, así como el sufrimiento que padece por no recibir ayudas ni atención a su caso por parte de las autoridades.

“No tengo ni qué darle de comer a ella que necesita una buena alimentación, ni a sus hermanitas, y la pensión que me da el PCC es de 3,492 pesos, que no me alcanza para poder cubrir ninguna de sus necesidades básicas y necesarias”, explicó Peña a finales de noviembre.

Tras la protesta frente al MINSAP, la madre recibió la llamada del médico que atiende a su niña enferma, para decirle que podían darle un tratamiento médico para aliviar su situación, consistente en una dilatación.

Sin embargo, la situación de esta familia vulnerable sigue siendo delicada por falta de recursos y dinero para dar las atenciones que requiere la menor enferma, incluidas las más básicas, como una adecuada alimentación.

Por ello, Peña decidió poner a la venta “el TV y los ataris para y así poder comprar comida suficiente por lo menos para dos meses y todo lo necesario para las niñas”.

Captura de pantalla Facebook / Yessica Peña

“Todos conocen la situación que estamos viviendo (…) Todos saben y conocen a mi niña y su condición médica. Todos somos y podemos ser Amelia. Ella necesita de su ayuda y su buen corazón. Cualquier ayuda que puedan brindar para Amelia, me pueden localizar a mi WhatsApp 51962777”, reiteró este miércoles la desesperada madre.

Peña fue una de las madres que animó a todas las madres cubanas en situación de vulnerabilidad a exigir la atención de las instituciones y autoridades pertinentes.

A finales de noviembre formó parte del grupo de madres que se plantó frente al MINSAP exigiendo mayor atención y calidad de vida para sus hijos, pacientes de patologías graves. Las madres arribaron al lugar en compañía de sus hijos y de sus historias clínicas, y acompañadas por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, que poco después fue forzada al destierro por la Seguridad del Estado.

"Estamos exigiendo que haya mejor calidad de vida para todos estos niños vulnerables a los que la dictadura no atiende. Todos estos niños se están muriendo por culpa de una dictadura", dijo Salcedo Verdecia mientras transmitía desde la calle.

A pesar de haber conseguido la momentánea atención de las autoridades con la protesta y haber recibido el tratamiento de dilatación requerido por su hija, Peña vuelve a estar desamparada y desesperada por la salud de su hija, que languidece en medio del colapso de los servicios públicos del régimen cubano, la pobreza, la escasez y el hambre.