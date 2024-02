La Diosa recuerda su éxito en el Watsco Center: "¿Mujeres que lo han hecho? Celia Cruz y yo"

Es difícil olvidar el gran éxito de La Diosa en el concierto que ofreció el año pasado en el Watsco Center de Miami. Un logro que recordaron los Pichy Boys en su cuenta de Instagram para homenajear a la cantante cubana y también a todos los cubanos que llegan a Estados Unidos para trabajar y luchar por un futuro mejor.

Un bonito recordatorio al que reaccionó la propia cantante cubana para sentenciar que solo dos cubanas lo lograron: ella y Celia Cruz. "Lo hice, lo disfruté, aunque lo quieran borrar está en mi historia. ¿Mujeres que lo han hecho? Celia Cruz, La Reina, y La Diosa de Cuba. Gracias por este post y a todos los seguidores que me acompañaron en esa bella vivencia".

Captura de Instagram

"Si se va a hablar de historia en Miami y de llenar lugares, no se olviden de @diosacuba y lo que logró hacer en el Watsco Center. Grande Diosa y todo su equipo. ¡Que vivan los cubanos con ganas de triunfar y echar pa alante! No todos los cubanos recién llegados vienen a portarse mal. Son muchos los que vienen a luchar y hacer grandes cosas. Hoy le rendimos homenaje a La Diosa pero también va para los obreros , padres y madres de familia recién llegados. Los cubanos somos grandes… MUY GRANDES!!", dice el mensaje que colgaron en la página de los Pichy Boys.

Los internautas no han tardado en responder a este homenaje y las palabras de la Diosa sobre Celia Cruz. "Tu nombre y el de Celia en la misma oración no van. Respete", "Una falta de respeto total" o "La única Diosa de Cuba es nuestra Celia Cruz, ella no le llegará jamás", son algunos de los comentarios que se leen en reacción a la declaración de La Diosa.

Recordamos que fue el 22 de abril del año pasado, apenas unos meses después de su llegada a Miami, cuando La Diosa ofreció su primer show en la ciudad en el Watsco Center. Un concierto en el que estuvo arropada por su público y más colegas que estuvieron presentes en este día histórico para la carrera de La Diosa, cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya.