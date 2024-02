Juana Bacallao no ha muerto: "Está en el hospital muy delicada"

La popular artista cubana Juana Bacallao continúa ingresada en el Hospital Militar Carlos Juan Finlay de La Habana reportada de "muy delicada".

En las últimas horas circularon rumores en Internet de que la cantante había fallecido, pero esas informaciones fueron desmentidas.

Desde España, Orlando Britto Jinorio reveló que había hablado con Armando Guerra Sarduy, representante de Juana, quien ha estado cuidando de ella en las últimas décadas.

"Me ha dicho indignado que Juana está en el hospital muy delicada, pero que no ha fallecido. Han corrido el bulo ayer noche de su fallecimiento, y es la noticia que yo he recibido y comunicado a ustedes. (...) Armando Guerra me dice que ha estado hasta las cuatro de la mañana sin parar de desmentir la noticia muy enfadado. Estas cosas son inexplicables desde el punto de vista ético", dijo en Facebook.

Captura de Facebook / Orlando Britto Jinorio

La intérprete de 98 años está ingresada en terapia intermedia, según informó el portal de noticias CubaNet, que tuvo acceso a fuentes cercanas a la enferma.

En las últimas horas, algunas personas e incluso medios oficialistas lamentaron el deceso de la artista.

Captura de Facebook / El Necio

Uno de los seguidores que compartió la falsa noticia fue el presentador Yunior Morales, quien rectificó luego en una directa en sus redes.

"Hasta yo había puesto algo de que Juana Bacallao había fallecido, pero alguien muy cercano me aclara que está viva, grave, luchando por su vida, en el hospital. (...) Es decir, que algunas personas, e incluso notas oficiales, se han equivocado. Medios oficiales en Cuba se han adelantado", recalcó.

El influencer conocido Edmundo Dantés Jr. compartió en su perfil de Facebook capturas de las notas difundidas por la Dirección de Comunicación de la Radio cubana y por el portal oficialista Qva en directo, que informaban de la muerte de Juana.

Captura de Facebook / Edmundo Dantés Junior

Conocida como la show-woman de Cuba, la cantante fue ingresada de urgencia el lunes. Fue valorada con "pronóstico reservado" debido a una infección generalizada.

"Juana no se sentía bien en la casa y fue llevada al hospital, donde la ingresaron y pasó a terapia intermedia. No se alimentaba ni se hidrataba bien y no tenía en casa los recursos necesarios para los padecimientos de su avanzada edad", dijo a CubaNet un funcionario del sector de la Cultura que pidió no ser identificado.

Abandonada por las autoridades del Ministerio de Cultura, la anciana se encontraba en una situación de desprotección y ahora "los médicos la están tratando con los medicamentos que lleva para combatir la infección y esperan que pueda rebasar ese difícil estado de salud que se agrava por su edad".

La popular y versátil artista nació el 26 de mayo de 1925 en La Habana. Sus padres la nombraron Neris Amelia Martínez Salazar, pero los cubanos y el mundo entero la conocen como Juana Bacallao.

Su carrera artística comenzó siendo una adolescente. Nunca estudió música y aseguró en varias entrevistas que sus dones para la danza y el canto nacieron con ella.

Tuvo una exitosa vida profesional de más de medio siglo. Se destacó en el emblemático Cabaret Tropicana y poco a poco se convirtió en un ícono del arte popular en Cuba.