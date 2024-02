VIRAL: Dos policías amenazan a una mujer en Cuba por usar un short demasiado corto

Circula en redes sociales un video donde se escucha a dos policías cubanos requerir a un cubana en mitad de la calle por el short que tenía puesto, que consideraban inapropiado, motivo por el que la amenazaron con acusarla de exhibicionismo.

No está claro cuándo ocurrió exactamente el incidente -publicado en la cuenta de TikTok Cuba News- pero se han vuelto virales por estos días.

En el apartado comentarios de la publicación varios internautas coincidieron en apuntar que las imágenes fueron grababas en un céntrico paseo en Bayamo, en la provincia Granma.

"Pero ¿qué es lo que ustedes quieren, que están diciendo? ¿Qué es lo que es exhibición pública?", preguntó la aludida mientras un hombre que la acompañaba increpaba a los agentes.

"El short que trae ella", se limitó a decir uno de los policías.

Acto seguido los dos uniformados -uno de ellos incluso portaba una pistola en la cintura- desviaron a los interpelados hacia una calle menos concurrida en medio de la protesta de la pareja, quienes al parecer residen fuera de Cuba.

"Falta de respeto que son… Esto se tiene que caer un día", se escucha decir en el video al acompañante de la mujer, que no se mordió la lengua a la hora de insultar a los agentes.

"Yo no voy a caminar más con ustedes", dijo la mujer negándose a seguir.

"Oye un short, con la calor que hace en este país", concluyó el hombre ante la insólita amenaza.

"Por eso aquí no hay que venir", concluyó la fémina, mientras le decía a su acompañante que ella tenía la residencia -es de suponer que de un país extranjero- y que lo que se habían llevado los policías era su carnet de identidad

No está claro cómo acabó el incidente pero en todo caso se trata de un hecho insólito que la policía cubana pueda requerir a una mujer en la calle por vestir un short que consideran demasiado corto.

En el apartado comentarios de la publicación, varios internautas mostraron su incredulidad ante una escena tan insólita, mientras otros bromearon diciendo que se quedaron con las ganas de comprobar si el short era tan escandaloso como pensaban los policías, puesto que no se ven en las imágenes.

La mayoría coincidió en apuntar que los agentes lo que querían era un soborno.

"Ahora sí está bueno esto. Como si ellos le compraran la ropa. No, si yo me erizo"; "Dios mío ¿ahora que hay que andar con el traje de policía para ir a Bayamo?; "Lo que te quieren es tumbar dinero, por eso a Cuba no se puede ir", fueron algunos comentarios.