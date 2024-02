Así fue el paso de Seidy La Niña por Premio Lo Nuestro 2024: Look a lo Rihanna y encuentro con su "novia" Anitta

La noche del 22 de febrero del 2024 se vivió una noche inolvidable en Miami. En la Ciudad del Sol se celebraron los Premio Lo Nuestro, donde destacaron varios rostros de la farándula cubana, entre ellos la cantante Seidy La Niña, que acudió a la gala con un conjunto holgado de pantalón y americana. Un look con el que se ganó los piropos y mensajes de felicitación tras mostrar su conjunto.

Pero días después de la noche de galardones, la cantante cubana continúa compartiendo cómo fue su paso por la alfombra roja y momentos que vivió durante la velada, en la que conoció a... ¡Anitta!

En su perfil de Instagram, Seidy La Niña compartió el momento que vivió con la famosa brasileña con la siguiente descripción: "Ayer conocí a mi novia... digo a Anitta. Dios mío. ¿Se imaginan una colaboración? Es linda y con un aura espectacular".

Estas palabras pusieron a sus fans a suspirar por una colaboración entre las dos cantantes, una idea que les encanta.

Además, Seidy también compartió un collage al lado de otra artista internacional para mostrar en quién se inspiró para su estilismo para los premios: ¡Rihanna!

La cantante cubana colgó una foto suya de la noche de premios al lado de una de Rihanna en la Gala MET de 2009.

Esta imagen ha provocado un sinfín de comentarios junto a la publicación entre los que se leen algunos como: "Celia Cruz, Selena y ahora Rihanna?? Ahora es Bad Bunny", "¿Pero por qué no ser tu misma? Siempre usando nombres y personalidades ajenas", "Es que Rihanna no es americana, es de Barbados. ¡Ay Seidy!", "No te quieras comparar, Rihanna es Rihanna, y tú eres tú", "No me gusta que estés todo el tiempo comparándote, que si Selena, ahora Rihanna. Tú eres Seidy con tu flow. Ese look me gusta y te queda super bien", "Que escogieras un outfit y bien de lejos que parecieras Rihanna es una cosa, pero no te quieras comparar con ella" o "Riri es única en el mundo, pero te queda mejor este estilo de ropa".

En sus redes sociales, Seidy también respondió a los que señalaron que tenía la etiqueta puesta en el traje.