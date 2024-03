EE.UU. concede premio Mujeres de Coraje a veterana opositora cubana Martha Beatriz Roque

La veterana disidente política cubana Martha Beatriz Roque Cabello, de 78 años, será honrada con el prestigioso premio internacional Mujeres de Coraje (IWOC) otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Roque figura entre una docena de mujeres que serán reconocidas el próximo 4 de marzo en la decimoctava edición del Premio IWOC, en una ceremonia en la Casa Blanca, con la presencia del secretario de estado Antony J. Blinken y la primera dama Jill Biden, informó este viernes un comunicado de la dependencia estadounidense.

Roque dijo en una entrevista con la agencia de noticias AP que no podrá ir a recibir el premio porque desde 2018 se encuentra “regulada” por el régimen cubano, que le impide salir del país y tramitar su pasaporte.

“Me siento ciertamente muy regocijada con este premio. Agradezco mucho a la embajada de Estados Unidos en Cuba que llevó a cabo la propuesta”, expresó. “Al menos es una forma de decir ‘has estado 35 años trabajando por la democracia de Cuba’”.

El Departamento de Estado destacó que la opositora cubana ha sido “una destacada defensora de los derechos humanos y la libertad religiosa en Cuba durante más de cuatro décadas, durante las cuales ha fundado y dirigido varias organizaciones destacadas de derechos humanos y democracia”.

Recordó que Roque, “uno de los miembros más antiguos de la oposición histórica que lucha por mayores libertades en Cuba”, fue la única mujer entre las 75 personas encarceladas durante la Primavera Negra en 2003 y recibió una sentencia a 20 años de prisión, de los cuales cumplió una parte antes de ser liberada por razones médicas en 2004.

Tras su liberación, “continuó abogando por los derechos humanos manteniendo contacto con presos políticos, documentando audiencias judiciales fraudulentas y brindando apoyo material a activistas y sus familias”.

El comunicado de la cancillería estadounidense afirma que “como resultado de su trabajo de derechos humanos, el gobierno cubano la ha acosado y vigilado diariamente durante décadas.

A lo largo de sus 35 años de activismo, Roque ha protestado contra el gobierno cubano y su sistema de partido único, enfrentando acusaciones de ser una agente estadounidense y enfrentando dos periodos de encarcelamiento.

Economista de profesión, desafió al gobierno cubano en 1997 al fundar el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, conocido como el "Grupo de los Cuatro", junto a Félix Bonne, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca.

Los disidentes terminaron siendo enjuiciados por un tribunal, que condenó a Roque a tres años y medio de cárcel, bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado y sedición.

Tras su liberación en 2000, continuó su activismo, y en 2002 conformó la Asamblea para Promover la Sociedad Civil.

En la entrevista para AP, Roque describió la situación actual en Cuba como “tétrica”, como consecuencia de la grave crisis económica que atraviesa el país. “El pueblo de Cuba no tiene comida, no tiene medicinas, no tiene transporte, no tiene agua, no tiene electricidad, todo es no tiene, no tiene, no tiene. Y la dictadura sigue ahí”, subrayó.

La opositora atribuyó el aumento de la emigración a las difíciles condiciones sociales y económicas, con más de medio millón de personas que han abandonado la isla entre 2022 y 2023.

La destacada disidente lamentó el impacto del éxodo migratorio en la articulación de la oposición, afirmando que la emigración masiva ha debilitado los esfuerzos por construir una oposición unificada en Cuba.

Asimismo, criticó la falta de unidad en la oposición cubana en el pasado, pero señaló el cambio significativo a partir del 11 de julio de 2021, cuando el pueblo cubano se levantó exigiendo mejoras económicas.

“Yo pienso que eso todo terminó el 11 de julio”, aseguró. “Fue algo impactante que el pueblo mismo, pero solo, sin necesidad de un líder, sin necesidad de una organización, saliera a la calle y provocara que temblara la dictadura”.