Activista cubana Martha Beatriz Roque, primera mujer en recibir el Premio Patmos a la Libertad Religiosa

La activista cubana Martha Beatriz Roque, constituyó este sábado la primera mujer en recibir el Premio Patmos a la Libertad Religiosa en Cuba, que otorga el instituto del mismo nombre, con sede en la isla.

“Es un reconocimiento de los que se ha hecho durante años y, por consiguiente, un estímulo”, declaró al medio español ABC Beatriz Roque, economista de formación y figura histórica de la disidencia cubana.

Es la primera ocasión en que una mujer recibe el galardón, creado en 2014. “El Premio Patmos por fin se dedica a alguien que siempre mereció recibirlo, mujer de fe que no ha hecho otra cosa en los pasados 31 años que ser consecuente a sus creencias, y en cuyo nombre encontramos un símbolo para rendir homenaje a todas las mujeres cubanas de fe, pero especialmente a aquellas que por no renunciar a dicha fe han sufrido martirios y prisiones”, expuso el pastor Mario Félix Lleonart, miembro del jurado.

Lleonart recuerda que la activista sufrió prisión en 2 ocasiones. La primera de ellas, se produjo en julio de 1997 a raíz de la presentación del manifiesto «La Patria es de todos», que Roque impulsó junto a los también disidentes Félix Bonne Carcassés (fallecido en 2017), René Gómez Manzano y Vladimiro Roca Antúnez.

En dicho manifiesto, abogaban no solo por una transición democrática, sino que planteaban un concepto inclusivo de patria que rechazó el régimen de La Habana. Tras ser liberada en mayo de 2000, Roque volvió a ser detenida en 2003, cuando la dictadura desató la ola represiva conocida como «Primavera Negra».

Roque recibió una condena de veinte años de cárcel, penas en las cuales su fe le ha servido como guía. “ser cristiana es una manifestación en la vida diaria. No es un dicho, o una práctica de ir a la Iglesia: hay que ser cristiano a los ojos de todo el mundo. Algunas personas analizan cómo he atravesado los problemas de mi vida, dos prisiones y el hostigamiento del que he sido objeto”, dijo la activista al citado medio.

“Yo le digo a algunos amigos que soy como Frankenstein; estoy averiada por todos lados de los golpes que me ha dado la dictadura, pero en mí Dios da un testimonio al mundo de lo que significa la fe”, agregó.

También dirigió críticas a la disidencia actual en el país. “Está en uno de sus peores momentos. Peor que en años anteriores, más debilitada, como es lógico”, explicó. “Hay que ser objetivos: en primer lugar, la disidencia estuvo formada por muchísimas personas que querían un tránsito, quería que estuvieran en un lugar donde al moverse, cayeran en Estados Unidos. Es una realidad que no debemos ocultar”, señaló.

“Es que, al cerrarse todos los caminos que llevan a Roma o, mejor dicho, a Miami, pues estas personas han dejado de tener interés en estar dentro de la disidencia. Algunos se han retirado. Otros se mantienen, pero sin hacer lo que se hacía antes”, agregó.

Sin embargo, se mostró más optimista en torno a los nuevos grupos formados por jóvenes opositores, destacando particularmente el rol del Movimiento San Isidro, subrayando la forma en que estos se comunican con el pueblo.

Según Roque, ellos prefieren impartir consignas –a través de carteles- relacionadas con los problemas diarios de la gente, como la falta de productos alimentarios o farmacéuticos, antes que lanzar proclamas genéricas contra los Castro o llamamientos a favor de los Derechos Humanos.

El Instituto Patmos es una organización de la sociedad civil cubana fundada en la Iglesia Bautista Eben Ezer, Taguayabón, Cuba, el 2 de febrero de 2013 y autenticado por European Citizen Action Service (ECAS) el 24 de julio de 2013.

Se encarga de promover para Cuba una cultura de diálogo mediante la concertación de Foros, Talleres, Conferencias, Ferias de Literatura, Festivales, Exposiciones y Conciertos que procuran el máximo de participación ciudadana. Su premio anual se entrega cada 31 de octubre, Día de la Reforma Protestante, a creyentes consecuentes con su Fe Religiosa en Cuba.

En las ediciones anteriores, resultaron premiados los activistas Amador Blanco Hernández (2014), P. José Conrado Alegría (2015), Dr. Oscar Elías Biscet (2016), Dagoberto Valdés Hernández (2017), Dr. Eduardo Cardet Concepción (2018) y Roberto de Jesús Quiñones Haces (2019).