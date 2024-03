Cubana denunció abuso en Hospital de La Habana: “Casi pierdo una mano”

Una madre cubana denunció en redes sociales el maltrato que recibió en un hospital de La Habana, por el cual casi pierde una mano.

En la red social Facebook la usuaria Yanet Iglecias Díaz relató los inconvenientes que vivió en el Hospital Miguel Enríquez, conocido como “La Benéfica”, de cuya institución asegura que salió insultada.

Captura de Facebook/Saúl Manuel

“Llegué a las tres de la tarde, me tuvieron hasta las 11 de la noche para tirarme una placa. Después la de Rayos X no me quería dar la placa", dijo.

La denunciante afirma que el yeso que le pusieron no estuvo bien y que a “los tres días tenía la mano verde completa y más hinchada aún de lo que estaba. Parecía que se me iba a podrir la mano y parte del brazo”.

El susto, expresó, fue grande, aunque se dirigió luego al Hospital de San José de las Lajas, en Mayabeque, donde el trato del personal fue mejor.

“Todo el día esperando con mis dos niñas pequeñas sin comer. Perdonen las malas palabras en el video, realmente ya no podía más y exploté. Es muy triste lo que estamos viviendo los cubanos, esta situación tiene que terminar”, concluyó.

A pesar de su llamado a que situaciones de este tipo no se repitan, la cotidianidad y las denuncias ciudadanas demuestran que estos hechos se han vuelto normales en las instituciones de salud cubanas.

Imágenes de un anciano que se arrastraba por el piso de un hospital ante la mirada de varias personas sin recibir ayuda, se hicieron virales en octubre de 2023.

El portal de noticias Cubanos por el Mundo, que publicó el material en su cuenta de Instagram, denunciaba el caso como demostración de la desatención, el caos y la mentira de la “potencia médica”.

Un joven de 19 años que padece linfedema de grado cuatro en ambas piernas, debió acudir a las redes sociales para dar trascendencia a su situación de abandono en Minas de Matahambre, en Pinar del Río.

Explicó que ha pedido una visa humanitaria porque tras más de siete años sufriendo la enfermedad sabe que en Cuba no hay cura. Instituciones de Estados Unidos y de España le han ofrecido apoyo para estudiar su caso, pero necesita la visa humanitaria para salir del país.

Otra denuncia, pero de una anciana que sufrió una fractura de cadera y fue desatendida en el hospital Calixto García, de La Habana, también se hizo visible en redes sociales.

“La desidia y el odio hacia el pueblo ha tocado fondo. La dictadura se olvidó de su pueblo, de sus niños y de sus ancianos hace más (de) 65 años”, dijo la activista Avana de la Torre en su perfil en Facebook.