Presa política embarazada denuncia maltratos en prisión: "Temo por mi vida y la de mi bebé"

Lisdani Rodríguez Isaac, presa política cubana condenada a ocho años de cárcel por protestar contra el gobierno cubano en julio de 2021 e internada en la prisión "Guajamal", en Santa Clara, provincia de Villa Clara, denunció en una carta los maltratos y el abuso de poder del que es víctima.

La misiva enviada por su madre, Bárbara Isaac Rojas, al portal de noticias CubaNet, refleja el miedo de la joven por su vida y por la integridad de su embarazo.

“Quiero denunciar el maltrato y abuso de poder de la FOI (Funcionaria de Orden Interior) Clara Faute y de la superior Nacheli, bajo las órdenes de la Seguridad del Estado. Ellos, obviando mi estado de embarazo (10 semanas), la FOI Clara Faute me negó la alimentación y me comentó que no le importaba en lo absoluto mi embarazo, que su hijo está en su casa muy bien”, escribió la joven para dar conocimiento de los hechos.

En su carta, la joven denuncia las continuas amenazas y torturas a que son expuestos los participantes en las manifestaciones de julio de 2021, por parte de la Seguridad del Estado, órgano encargado de encabezar las represiones contra los cubanos que deciden levantar su voz contra el régimen.

Rodríguez Isaac apuntó su temor por su vida y la del bebé. “Es por eso que decido hacer esta denuncia pública y hago responsable a esta persona mencionada (FOI Clara) y sobre todo a la Seguridad del Estado de cualquier cosa que me pueda ocurrir a mí y a mi familia”, manifiesta en la misiva.

También, habló sobre las escasas condiciones que existen en la mencionada prisión para llevar adelante su embarazo. “Pido ayuda y agradezco a todas esas personas que me apoyan y que como yo defienden sus derechos humanos de esta cruel dictadura”, clamó al final de su escrito.

En enero de este año, la madre de la joven denunció que su hija salió embarazada durante una visita conyugal con su esposo, también preso político, y estaría siendo coaccionada a abortar.

“Lisdany y su esposo, tras años esperando tener un hijo, mantuvieron un encuentro en el pabellón conyugal y, para sorpresa de ambos, ella quedó embarazada de un hijo muy deseado. Se encuentra de casi siete semanas de gestación”, dijo la madre de la prisionera en declaraciones enviadas a la organización Prisoners Defenders (PD).

Las plataformas feministas independientes recordaron al régimen cubano que en la isla es ilegal obligar a una persona a realizarse un aborto, tras las denuncias de Lisdani y su familia.