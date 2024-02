Plataforma feminista denuncia represión contra presa política cubana embarazada

La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba se unió a la preocupación por la situación de la presa política cubana Lisdani Rodríguez Isaac, internada en la prisión “Guamajal” de Santa Clara, la cual ha manifestado en varias ocasiones el temor que siente por su vida y la de su bebé.

A través de la documentación de nuevos testimonios que han sido recogidos a través de familiares y análisis de especialistas, activistas y medios de prensa, esta plataforma reiteró la preocupación por la situación de Lisdani, condenada a ocho años de cárcel por protestar contra el gobierno cubano en julio de 2021.

Captura de Facebook/YoSíTeCreo en Cuba

Las denuncias de la joven cubana, hechas por vía de sus familiares, corresponden con su situación de embarazo, por las cuales ha recibido: presiones para abortar forzadamente, violaciones en el acceso a la consulta establecida para gestantes, y negación de alimentos.

YoSíTeCreo en Cuba advirtió que “todas estas denuncias implicarían violaciones por parte de autoridades penitenciarias de regulaciones locales y tratados internacionales firmados y/o reconocidos por Cuba, como: el Código Penal (2022), para cualquier persona que obligue a otra a abortar; la Ley de la Salud Pública (1983); la Orden 7 (2016) Reglamento del Sistema Penitenciario; Reglas de Bangkok (2010); y las Reglas Mandela (1955)”.

Recientemente, en una misiva enviada por su madre, Bárbara Isaac Rojas, al portal de noticias CubaNet, se reflejó el miedo de la joven por su vida y por la integridad de su embarazo.

“Quiero denunciar el maltrato y abuso de poder de la FOI (Funcionaria de Orden Interior) Clara Faute y de la superior Nacheli, bajo las órdenes de la Seguridad del Estado. Ellos, obviando mi estado de embarazo (10 semanas), la FOI Clara Faute me negó la alimentación y me comentó que no le importaba en lo absoluto mi embarazo, que su hijo está en su casa muy bien”, escribió la joven para dar conocimiento de los hechos.

En su carta, la joven confiesa las continuas amenazas y torturas a que son expuestos los participantes en las manifestaciones de julio de 2021, por parte de la Seguridad del Estado, órgano encargado de encabezar las represiones contra los cubanos que deciden levantar su voz contra el régimen.