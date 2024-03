Joven cubana desaparecida y su bebé habrían sido vistos rumbo a La Habana

Rut Natalia Benítez Rodríguez, una joven cubana del poblado holguinero de Guaro, en Mayarí, que está en paradero desconocido junto a su bebé de seis meses desde hace varios días, habría sido vista en viaje rumbo a La Habana en compañía del padre del menor, según reveló en Facebook una fuente familiar.

"Una muchacha me escribió que los vio camino a la Habana con el papá del niño el miércoles en un camión. Dice que ella iba, supuestamente estaban bien. Dios permita sepamos dónde están ubicados pronto para verlos con nuestros propios ojos. Ella aún no se ha comunicado con ninguno de nosotros, o sea no tenemos una confirmación de ella que nos diga que está ahí y que está bien", escribió en Facebook Sarai Padilla, quien se identificó como hermana de la joven desaparecida.

"Ya los mandaron a circular, según me dijo mi mamá, sigamos compartiendo para dar con su paradero acá en la Habana y ver que están fuera de peligro", añadió Padilla.

La hermana de la joven que se encuentra desaparecida envió un mensaje al padre del menor, de quien la familia sospecha que pueda tener retenida a la joven en contra de su voluntad.

"Llámame, dime dónde está para ir a verla y al niño. Ella conoce mi número, solo quiero ver que están bien y conversar con ella para saber qué es lo que sucedió. Nos tiene a todos preocupados", dice el mensaje, dirigido

Captura de Facebook/Sarai Padilla

En el apartado comentarios Sarai Padilla subrayó que ella no parará hasta que su hermana le diga por su propia boca y de frente que está bien junto a su hijo y que quiere estar con su expareja, que ha sido identificado como Ernesto Javier Espinoza Mañe.

"Si él creyó que no la buscaríamos se equivocó", concluyó.

En otra publicación previa Padilla indicó que la última vez que supieron de su hermana ella había salido de la casa de su mamá, que iba camino de Mayarí y que el papá del niño la acompañó "para ayudarla con el maletín".

"A a él lo vieron con ella en el cruce de Guaro para coger carro pero nunca llegó a dónde iba... Cuando mi mamá le pregunto si había cogido algo ya, él le dijo que sí, que la había llamado y le había dicho que iba por Juan Vicente, que le había dado un número de teléfono para que la llamara pero que le había dicho que no se lo diera a nadie más, ni siquiera a mi mamá, lo cual hallamos raro porque ella siempre llama cuando sale y aparte si ella no tiene teléfono, ¿cómo se explica que él la haya llamado y que ella le dijera eso? ¿A qué teléfono si ella no tiene?", cuestionó.

Padilla dijo, además, que la expareja de la joven había comentado entre sus conocidos que "a ella la tenía en un lugar que no iba a decir dónde estaba hasta que vendiera un equipo para llevársela a ella y el niño para la Habana".

La mujer cuestionó que, pese a que la denuncia de la desaparición está hecha, las autoridades no hayan llamado al padre del niño para indagar por el paradero de la joven.

"Él fue la última persona con quién ella estuvo, no sé si ha comentado todo eso para despistar y no la busquemos o no sé con cual objetivo, pero está equivocado... si la vamos a buscar hasta saber de ella....solo queremos encontrarlos y saber q están bien , llevan más de 4 días q no sabemos de ellos.

Captura de Facebook/Sarai Padilla

Quien disponga de alguna información puede comunicarse con los teléfonos 50155029 ó con el fijo +5324596628.

En declaraciones a CiberCuba una fuente que está en contacto con la madre de la joven desaparecida explicó que la familia está muy preocupada porque en el pasado ella fue víctima de violencia de género y le tiene miedo.

"A los 32 días de parida él la golpeó y amenazó a mi hijo menor con cortarle la cabeza si intervenía", comentó la madre.

Afirmó, además, que esos incidentes de maltrato fueron reportados a la policía y que a pesar de que su hija es menor de edad las autoridades no le hicieron caso a sus denuncias.

Se da el caso que Ernesto Javier Espinoza Mañe es informante del DTI del Ministerio del Interior (MININT) y fue uno de los hombres presentados como "terroristas" en Mayarí por el vocero del régimen, Humberto López, en un programa televisivo emitido en abril de 2021 para defender la Ley de Comunicación del Gobierno cubano.