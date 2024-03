Ocho días sin noticias de niña cubana de tres años desaparecida en La Habana

La niña cubana de tres años Lali Paola Moliner cumplió ocho días desaparecida y sus familiares piden ayuda urgente para su localización.

“Hoy hace ocho días que mi prima apareció sin vida en la costa y su niña aún no aparece, si alguien la ve o sabe algo, por favor no demoren en hacerlo saber, ya no sé qué pensar”, dijo Rosana Álvarez Mayarí en una publicación en Facebook.

Captura de Facebook/Rosana Álvarez Mayarí

En una siguiente publicación, Álvarez Mayarí, expresó su frustración con los encargados de la búsqueda de la hija de su prima y dijo: “Yo quisiera saber por qué no han encontrado a Paola, ya estoy echando humo, porque estoy segura que si ponen una bomba en un hotel, o en el Capitolio, o desaparece un extranjero, en menos de 24 horas aparece”.

Captura de Facebook/Rosana Álvarez Mayarí

Entre palabras que denotan el desespero y la impotencia, la mujer culpó a varias personas y lamentó que en Cuba no se le diera importancia a la vida de los que habitan la isla.

Lali Paola reside en el reparto Bahía, del municipio Habana del Este. La pequeña desapareció el pasado lunes 27 de febrero.

Arseni Moliner, tío de la niña y hermano de la madre de la menor, Teresa Moliner, que apareció muerta cerca de la costa en Cojímar, contó al medio independiente 14yMedio que había una búsqueda policial activa y que la familia también estaba tratando de indagar todo lo que se pueda por su parte.

“Hemos publicado sobre la desaparición en Facebook y pedido a la gente ayuda para difundir la situación y tratar de buscar a alguien que las haya visto y nos pueda dar una pista", dijo Moliner al citado medio.

Sobre el hallazgo el lunes 26 de febrero del cadáver de su hermana, Teresa Moliner Bosa, de 24 años, dijo que no saben si su fallecimiento fue debido a causas naturales o a un asesinato, ya que la policía no ha proporcionado esa información a la familia.

"La enterramos ayer en el cementerio de Regla, y al ver el cuerpo, observamos que tenía la cara bastante magullada y no llevaba encima sus pertenencias y su teléfono móvil sigue desaparecido. No sabemos qué le pasó", apuntó.

La mujer salió junto a la pequeña el domingo 25 de febrero desde la casa de sus padres, en el reparto Bahía, rumbo a Cojímar, ambas localidades en el municipio Habana del Este. Desde ese momento no tuvieron más noticias de ellas.

Otra fuente familiar indicó al citado medio que están preocupados por la salud de la niña, porque tiene problemas de alergia y sufre de crisis de asma fuertes.

La familia ha divulgado los siguientes números de teléfono por si alguien sabe algo sobre el paradero de la niña: 58385107, 53161904, 59040389 y 51976232.