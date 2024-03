Maydy La Grande reacciona a polémica de Charly y Johayron: "El estúpido aunque sea famoso no deja de ser estúpido"

Charly y Johayron están en el ojo del huracán por no haber querido hablar sobre las recientes protestas en Cuba cuando el youtuber cubano Dayanoti les preguntó al respecto durante una entrevista que le concedieron. Esto ha provocado una lluvia de reacciones en las redes sociales y una de las artistas cubanas que se ha pronunciado al respecto ha sido Maydy La Grande.

El momento de la entrevista fue compartido en la cuenta de un_martitodurako8_live_oficial donde la cantante cubana, junto a otros internautas, expresaron su opinión sobre la reacción del dúo a la pregunta de las protestas.

"Ay padrino, la vida es así. Esos son los artistas que apoyan la mayoría de los cubanos. Pero nada, tranquilo, luego de esto sacan un tema para Cuba, dicen Patria y Vida y ya. Limpios de polvo y paja. El cubano tiene memoria corta y es lamentable. Recordemos familia, que el estúpido aunque sea famoso no deja de ser estúpido y el que no empatice y le duela lo que le pasa a su hermano cubano en la isla no merece ningún tipo de admiración y respeto", expresó Maydy La Grande.

Captura de Instagram

Además de la opinión de Maydy, hay otros comentarios que se posicionaron en contra y a favor.

"Charly se burló a la cara del dolor de su propio pueblo. Eso estaba de más. Que mal quedó, esa no era la manera. Que poca ética y profesionalismo y ni hablar del manager", "Se me cayeron 2 ídolos, ya no merecen el apoyo de ningún cubano", "Más allá de que quisieran responder o no porque son libres de hacer lo que quieran, que clase de imbécil es el Charly este. Mis respetos a Johayron que supo ser más educado y respetuoso" o "Por amor de Dios, no son lo suficientemente capaz de ver que lo que Carlos hizo fue un payasada, sí, pero no fue una burla a la situación del país sino a la cámara, cómo algo para desviar la tensión del momento", son algunas de las opiniones que se leen sobre este momento.

Ante esta lluvia de críticas, Carlos Coronado, popularmente conocido como Charly, se defendió en redes sociales. "Nadie le faltó el respeto a nadie, las muecas que le hice a la cámara yo pensé que él no estaba filmando, que era todo una broma porque fue lo primero que le dijimos", explicó el cantante cubano.

En otro vídeo que colgaron en su cuenta de Instagram, también salieron a dar la cara por la polémica.