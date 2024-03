Maydy La Grande alza la voz a favor de las protestas en Cuba: "Este es el momento, hay que luchar por la libertad"

Maydy La Grande se pronunció sobre las protestas que comenzaron el domingo 17 de marzo en Santiago de Cuba a través de sus redes sociales, donde mandó un mensaje de apoyo a los manifestantes.

La artista cubana utilizó sus redes sociales como plataforma para pedir la libertad de Cuba en un vídeo que publicó. "Sé que hoy hay muchos cubanos en la calle exigiendo libertad, sé que es muy difícil estar ahí, pero no hay otro camino. Algunos dirán que es fácil decir desde lejos, pero no, no es fácil porque tenemos familia que hoy pueden estar en peligro", comenzó diciendo Maydy La Grande, cuyo nombre real es Margaret Diaz Olamendi.

"Hay que conquistar la libertad, cubano. Este es el momento, hay que luchar por ella. También quiero decirles que hay muchos cubanos dispuestos a hacer lo necesario por la causa, por la libertad de Cuba. No están solos", agregó la artista en sus redes sociales.

"Esto es un llamado de unión y de fuerza. Vendrán días tristes, de angustia, pero es mejor morir por la lucha con dignidad y con valor que morir lentamente como esclavos de ese régimen opresor. Vamos cubano, ustedes pueden, podemos todos. Viva Cuba libre. Patria y libertad", concluyó.

"Imposible dormir sabiendo que mi gente está en las calles gritando libertad. Es un camino duro y difícil, pero es el único. Viva Cuba Libre. Patria y Libertad", escribió junto a la publicación.

Otros rostros reconocidos del mundo de la música cubana también han mostrado su apoyo a los manifestantes públicamente. Algunos de ellos han sido Eduardo Antonio, La Diosa o Señorita Dayana.