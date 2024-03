Hermano de joven cubana desaparecida: "Se ha hecho de todo por encontrarla"

La joven cubana de 24 años Karildi Marín continúa desaparecida desde hace casi tres meses y su hermano aseguró a través de las redes sociales que su familia ha hecho todo lo posible para encontrarla.

En su perfil en Facebook Yoandri Marín, quien se ha mantenido publicando información sobre Karildi, aclaró: “Mi hermana no ha aparecido. Hay varias personas que dicen haberla visto en La Habana. Tengo fe que sea así y por tanto pegamos carteles en los lugares concurridos y contamos con ayuda de personas del lugar la familia sigue sin descansar buscándola".

Captura Facebook / Yoandri Marín

“Les doy gracias a todos los que nos apoyan y se preocupan y las demás personas que ponen comentarios ofendiendo o cuestionando el actuar familiar les digo que no perderé mi tiempo en aclararles porque allá arriba hay un dios y solo él sabe por lo que estamos pasando. No confundan ser educado con flojera que de eso no tenemos ninguno de los hombres de la familia. Aquí se ha hecho de todo por encontrarla pero hay cosas que no está en nuestras manos”, recalcó Yoandri en su post.

Una vez más el hermano de la desaparecida compartió el número telefónico 54291630 para cualquier información sobre su paradero.

En diciembre pasado la familia de la joven pidió ayuda en las redes sociales para encontrarla. Karildi salió a una fiesta el 14 de ese mes y desde entonces no han sabido nada de ella.

En una de sus publicaciones Yoandri manifestó su decepción con la actuación de la policía en el caso de su hermana y también descartó que la joven haya salido del país.

Hace unos días recibió reportes de personas que afirman haberla visto deambulando en zonas de Centro Habana. “Según me dicen está muy flaquita y desorientada” y dio señas de los tatuajes de Karildi para que puedan ayudar a identificarla.