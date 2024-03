Sin noticias de niña de tres años desaparecida hace 13 días en La Habana

La niña cubana de tres años Lali Paola Moliner lleva 13 días desaparecida en La Habana sin que las autoridades hayan dado ninguna noticia a sus familiares.

Rosana Álvarez Mayarí, prima de la mamá de la pequeña, reiteró a nombre de la familia una petición para que el caso se siga compartiendo en redes y no decaiga el interés.

"Hoy hace 13 días que mi prima Teresa salió con Paola, su niña, y nunca más regresó. La encontraron sin vida en las costas de Cojímar, pero sin señales de haberse ahogado. Su cuerpo lo trasladaron allí, suponemos", expresó en Facebook.

"Su niña Paola no ha aparecido, por favor, ayuden una vez más a compartir. Gracias a todos por su constante preocupación y apoyo, la familia le agradece", agregó.

Captura de Facebook / Rosana Álvarez Mayarí

Lali Paola reside en el reparto Bahía, del municipio Habana del Este. Fue vista por última vez el domingo 25 de febrero por la noche cuando su madre, Teresa Moliner Bosa, salió con ella desde la casa de sus padres rumbo a Cojímar, en el mismo municipio. Teresa, de 24 años, fue encontrada muerta al día siguiente en la costa y no había rastro de su hija.

Días después Arseni Moliner, hermano de la joven fallecida, reveló a 14yMedio que hay una búsqueda policial activa de la menor.

Sobre el fallecimiento de su hermana, señaló que no saben si se debía a causas naturales o a un asesinato, ya que la policía no le ha dado esa información a la familia.

"La enterramos ayer en el cementerio de Regla, y al ver el cuerpo, observamos que tenía la cara bastante magullada y no llevaba encima sus pertenencias y su teléfono móvil sigue desaparecido. No sabemos qué le pasó", apuntó.

Otra fuente familiar indicó al citado medio que la niña tiene problemas de alergia y sufre de crisis de asma fuertes.

Por su parte, Rosana Álvarez Mayarí ha criticado con crudeza a las autoridades, a las que acusa de poca efectividad en la resolución del delicado caso.

"Ahora mismo yo quiero saber qué cojon... está haciendo este gobierno, la policía, el Consejo de Estado de este cochino país, que no han encontrado a mi primita de tres años”, escribió en Facebook días atrás.

"Ya son 10 días y nada. Si fuera la hija o la nieta de uno de ellos, estoy segura de que ya la habrían encontrado, cualquiera que fuese la circunstancia. Si se desaparece un extranjero o ponen una bombita en un lugar turístico, en menos de 24 horas ellos buscan al culpable o lo inventan", agregó.

En la sección de comentarios de esa misma publicación, la mujer amenazó con plantarse este viernes en la Plaza de la Revolución.

"No están buscando a nadie, no están haciendo ni pin...y no es el único caso en Cuba. Ha habido asesinatos, desaparecidos y ellos se lavan las manos ¿hasta cuándo este gobierno va a seguir al mando?", concluyó su duro cuestionamiento.

La familia de la niña ha divulgado los siguientes números de teléfono para que cualquier persona con información sobre el paradero de la niña pueda contactar: 58385107, 53161904, 59040389 y 51976232.

Hasta el momento no hay más detalles sobre las circunstancias en que desapareció ni sobre el hallazgo del cadáver de la madre.

Medios oficialistas no se han pronunciado hasta ahora sobre el caso, que se suma a la creciente ola de inseguridad ciudadana que aqueja al país.