Fuente oficialista desmiente arresto de exministro de las FAR Leopoldo Cintra Frías

Una esquiva publicación este lunes en el perfil oficialista de Facebook "Noticias Habana" desmintió el presunto arresto de Leopoldo Cintra Frías, General de Cuerpo de Ejército y exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), quien de acuerdo a información que circulaba en las ultimas horas había sido detenido por la Seguridad del Estado durante el fin de semana.

Con la palabra "MENTIRAS" superpuesta a las informaciones difundidas sobre ese tema hasta ahora -y sin mencionar por nombre al militar retirado- "Habana Noticias" desglosó en cuatro puntos los conceptos que a su juicio motivan la difusión de tales informaciones.

Tomando como base el concepto "guerra cognitiva", el texto dice que "en una guerra cognitiva, las partes involucradas buscan influir en la percepción de la realidad a través de la manipulación de la información".

Pretendiendo dar una lección de transparencia -a pesar de los lamentables antecedentes de la prensa oficialista- el texto añadió que la guerra cognitiva se basa "en principios psicológicos para influir en las actitudes, emociones y comportamientos de las personas" y en "estrategias como la manipulación emocional, la persuasión, la creación de narrativas convincentes y el uso de sesgos cognitivos".

Haciendo uso extendido de ese lenguaje bélico que tanto gusta al oficialismo cubano, el punto tres aseguró que "la guerra cognitiva puede tener objetivos políticos, militares o geopolíticos"; y que "se utiliza para ganar influencia, desestabilizar a un enemigo, fortalecer una posición propia o cambiar la percepción pública sobre ciertos temas".

Captura de Facebook/Habana Noticias

"Creo que ustedes no pueden hablar de mentiras. Cuando el río suena en este país es porque piedras trae", sentenció un internauta en el apartado comentarios en medio de varias burlas y críticas.

"Se lo saben todo de memoria. ¿Cuántas veces habrán empleado esas técnicas?"; "Es verdad. La prensa cubana no manipula la información. La razón es porque no es prensa y lo que publica no es información"; "Están hablando del Granma, ¿verdad?", fueron otras opiniones.

Más allá de una pretendida clase de ciencias de la información, la publicación oficialista no hizo alusión directa a las informaciones que en las últimas horas indicaron que Leopoldo Cintra Frías fue detenido por miembros de la Seguridad del Estado y del cuerpo de Inteligencia Militar en su casa en La Habana.

A ese rumor se sumó el presunto arresto de otros altos cargos dentro de la cúpula castrista, entre los que se encontraría el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, uno de los cuatro Jefes de Ejército de las FAR; y Carlos Latuff Carmenate, presidente del complejo militar Gaviota.

En enero de este año el Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia, integrado por exoficiales de las Fuerzas Armadas (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), pidió a las FAR proteger a la población con sus armas si fuese necesario.

Este año "existe la posibilidad de un nuevo amanecer para nuestra patria o que se inicie una etapa aún más tenebrosa que las que hemos conocido hasta hoy", aseguraron entonces.

El rumor sobre el presunto arresto de militares castristas y su desmentido llegan en un delicado momento en Cuba, en medio de una crisis económica que ha dejado pequeño al Período Especial y de un fuerte sismo en el ámbito político tras la reciente destitución de Alejandro Gil como ministro de Economía y el posterior anuncio de que está siendo investigado por presunta corrupción.