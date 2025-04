Marco Rubio aclara: "Niños ciudadanos no fueron deportados, acompañaron a sus madres"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aclaró este domingo que los tres niños ciudadanos estadounidenses mencionados en recientes reportes no fueron deportados, sino que acompañaron voluntariamente a sus madres, quienes sí fueron expulsadas del país por estar en situación migratoria irregular.

Rubio hizo estas declaraciones en una entrevista difundida por la cuenta oficial Rapid Response 47 en X, donde criticó lo que calificó como una nueva "fake news" (noticias falsas) impulsada por ciertos sectores mediáticos.

"Sobre el titular, es un titular engañoso. Tres ciudadanos estadounidenses, de cuatro, siete y dos años, no fueron deportados. Sus madres, que estaban ilegalmente en este país, fueron deportadas. Los niños se fueron con sus madres", afirmó Rubio.

El secretario de Estado enfatizó que los menores, como ciudadanos estadounidenses, tienen derecho a permanecer en el país o regresar en cualquier momento, dependiendo de la decisión de sus familias: "Los padres toman esa decisión", recalcó.

Rubio desmintió la narrativa de que agentes federales hubieran separado o deportado forzosamente a los niños.

"No es como ustedes lo presentan, como si agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., ICE por sus siglas en inglés) hubieran derribado una puerta, agarrado a un niño de dos años y lo hubieran arrojado a un avión. Eso no es cierto", dijo.

Consultado sobre la política migratoria actual respecto a niños ciudadanos, Rubio explicó que cuando un adulto es deportado, puede optar por llevar consigo a sus hijos o dejar que permanezcan en Estados Unidos bajo el cuidado de otros familiares.

"Si no permitiéramos que los niños viajaran con sus padres, los titulares dirían que Estados Unidos mantiene a niños ciudadanos como rehenes", señaló.

Rubio recordó que es responsabilidad de cada familia decidir dónde permanecerán los menores.

"Los niños van con sus padres. Los padres deciden a dónde van sus hijos", concluyó Rubio, refutando una vez más los reportes que intentaron presentar la situación de manera tergiversada.

A pesar de las declaraciones del Secretario de Estado, una investigación federal fue abierta luego de que una niña de dos años, ciudadana estadounidense, haya sido deportada a Honduras junto a su madre sin recibir, aparentemente, un proceso legal adecuado.

El caso involucra a una menor identificada como VML, nacida en Baton Rouge, Luisiana, el 4 de enero de 2023. La niña fue deportada el viernes junto a su madre, de nacionalidad hondureña, quien había recibido una orden de deportación, según documentos judiciales a los que tuvo acceso NBC News.

Por otra parte, en marzo pasado, una niña estadounidense de 10 años que se recuperaba de un cáncer cerebral fue deportada a México junto con su familia, tras ser detenidos en un puesto de control de inmigración en Texas el mes pasado.

Las autoridades arrestaron a los padres indocumentados de la pequeña, quienes viajaban desde Río Grande, Texas, a Houston para un chequeo médico de la menor. En el grupo iban otros cuatro niños, de los cuales, solo uno no nació en Estados Unidos.

No obstante, recientemente el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de deportar a ciudadanos estadounidenses considerados delincuentes violentos, una idea que encendió las alarmas en círculos jurídicos y de derechos humanos por su potencial inconstitucionalidad.

Durante una reunión en el Despacho Oval con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Trump declaró:

"Me gustaría ir un paso más allá. Se lo dije a Pam [Bondi, fiscal general], no sé cuáles son las leyes, siempre tenemos que obedecer las leyes, pero también tenemos criminales de cosecha propia que empujan a la gente en el metro, que golpean a ancianas en la nuca con un bate de béisbol cuando no están mirando, que son monstruos absolutos".

