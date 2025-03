Andy Vázquez aclara malentendido sobre un supuesto programa con Luis Silva en Miami

Andy Vázquez aclaró este sábado un malentendido sobre un supuesto programa que estrenaría junto a Luis Silva en Miami a través de la canal de YouTube The Dolphin TV.

El humorista cubano dijo a CiberCuba que todo se trató de un error, esta plataforma iba a retransmitir un sketch que hizo con Silva hace varios años, como parte del resumen del show que hace de lunes a jueves, pero la foto junto al comediante que da vida a Pánfilo y el enunciado del video daban a entender que se estrenaría un “Vivir del Cuento” en Miami, lo cual no es cierto.

Lo más leído hoy:

El anuncio en YouTube, que posteriormente fue eliminado, promocionaba el estreno para este sábado de un programa bajo el título “Vivir sin Cuento” y fue creado a partir de inteligencia artificial.

Captura Facebook / Facundo Vivir del Cuento

En un live que hizo en su perfil de Facebook, Andy Vázquez amplió la información y añadió que hasta el momento no se ha concretado una temporada de “Vivir del Cuento” en Miami, ni los artistas que pudieran estar involucrados han tratado este tema.

El encargado de The Dolphin TV dijo en el live junto al comediante que el editor responsable de esta publicación fue despedido por este error.

“Tú tienes primero que pensar las consecuencias, lamentablemente perdió su trabajo, pero lo que no puedo perder yo es la confianza que tiene el público en la plataforma”, enfatizó el humorista.

Sobre su relación con Luis Silva, Andy Vázquez aclaró que se ha enterado por el público de que está en Estados Unidos y la supuesta decisión de quedarse a residir en ese país, y aclaró que hasta el momento no ha tenido comunicación con su colega: “Yo no he hablado con Silva desde que está en este país, si se va a quedar, o no, eso no lo sé”.

Más allá del malentendido, lo cierto es que el público cubano espera con ansias un “Vivir del Cuento” en Miami, sobre todo ahora que se sabe que Silva está en el país, al igual que otros artistas con personajes icónicos dentro del programa como el propio Andy Vázquez, Omar Franco e Irela Bravo.

Preguntas frecuentes sobre Andy Vázquez, Luis Silva y "Vivir del Cuento"