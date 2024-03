Sin noticias de joven desaparecido el 1 de marzo en Mayabeque

Leudis Rodríguez Marrero Foto © Kateryn Sánchez Doime Castellón / Facebook

El joven cubano Leudis Rodríguez Marrero, de 30 años, quien fue visto por última vez el 1 de marzo en el municipio Nueva Paz, en Mayabeque, continúa desaparecido.

Su prima Kateryn Sánchez, quien reportó el caso en Facebook y se ha mantenido actualizándolo, compartió el sábado nueva información obtenida en estos días de búsqueda.

Según contó, el día de su desaparición, un viernes, su teléfono estuvo conectado por la tarde. El domingo, una de sus tías recibió una llamada de Alejandro Sepúlveda, dueño de la finca El Peniche, donde el joven trabajaba, diciendo que no aparecía y que había puesto una denuncia.

"Obviamente toda la familia nos comunicamos para empezar a investigar. En horas del mediodía yo empecé a llamar a mi primo por llamada directa, las primeras llamadas me salían con el móvil apagado tipo 12:00 a 12:30, quizás un poquito más. Su teléfono me dio timbre en dos llamadas consecutivas, luego volvieron a apagar el teléfono. Yo seguí llamando y su teléfono me volvió a dar timbre nuevamente, y ya luego lo apagaron para nunca más encenderlo (o sea, apagado, encendido, apagado, encendido y por último apagado)", detalló.

Captura de Facebook / Kateryn Sánchez Doime Castellón

Kateryn señaló que en los edificios que están en la salida de Nueva Paz vieron a su primo unas cuantas veces cuando iba al pueblo, que siempre andaba solo, no hablaba con nadie y no se metía con nadie.

Leudis Rodríguez es natural de Santiago de Cuba, pero se encontraba en Mayabeque trabajando en la mencionada finca donde, según su prima, las condiciones eran pésimas. "Lo más seguro era que hasta hambre pasaba y él no decía nada", recalcó.

"En la parte trasera de donde él se quedaba encontraron sangre (la cual hasta la fecha no hay resultados). Y le dieron o le habían dado candela a un platanal que había más para atrás. ¿Dónde está su teléfono, quién vive o quién está cercano a donde dio la última ubicación de encendido de su teléfono? Ahí hay 10 gatos -por así decir- ¡y nadie sabe nada! ¿Nadie vio nada? ¿En serio?", cuestionó.

Según la joven, al principio de la investigación los empleadores de Leudis dijeron que ya le habían pagado su dinero porque entre sábado y domingo saldría para su casa en Santiago de Cuba.

"¡Esa información por lo menos yo no la he podido comprobar, porque me han cambiado la cantidad del pago cuatro veces y a uno le dicen una cosa y a otros otra!", denunció Kateryn.

"Entonces me pregunto y nos preguntamos su familia: ¿Dónde está mi primo, dónde? En un área que no es tan grande, que no hay tantas personas, ¿es tan difícil en tantos días averiguar? ¡Nooo, no lo creo!", expresó.

La joven quien reside fuera del país, pidió seguir compartiendo la historia en las redes.

"¡Un poco de humanidad, por favor! ¡Estamos desesperados por encontrarlo! Ya esta tensión no hay quien la aguante", concluyó.

Días atrás, Kateryn prometió una recompensa a quien ofrezca información certera sobre el paradero de su primo, aunque no precisó la cantidad de dinero.

"Por favor, no hagan comentarios burlescos, somos humanos y nuestra familia es unida. Si alguien sabe algo nos llaman a cualquiera de los números publicados: 50004869 - 51547618 - 59566440 - 55128167", suplicó por su parte la usuaria Susana Álvarez.

Natural de Santiago de Cuba y residente en el poblado de El Cristo, concretamente en la carretera de las Minas, Rodríguez Marrero es padre de dos niños.

Trabajaba en la finca de Alejandro Sepúlveda Vega, ubicada en Nueva Paz, en el antiguo Campamento Campeche, hoy Finca 'El Peniche'. Desde su desaparición su teléfono celular da apagado a cualquier llamada.

Tiene padres, hermano, tíos, primos y amigos, que lo describen como un joven callado y trabajador