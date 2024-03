Lenier calentó la Calle 8: "Yo soy artista de Miami, aquí me crié y soy de los cubanos"

El cantante Lenier Mesa fue uno de los artistas cubanos que se dieron cita en la inauguración del Carnaval Miami 2024, realizado el pasado domingo 10 de marzo en la Calle 8.

Durante su participación en el evento, el intérprete ofreció un concierto con el que deleitó al público allí presente con algunos de los temas más populares de su carrera como "Veneno" o "Cómo te pago".

En una de las pausas de su presentación Lenier quiso aprovechar la ocasión para pronunciarse sobre las polémicas que le han estado rondando en los últimos tiempos y dijo unas palabras en las que acentuó su apego y compromiso con la ciudad en Miami.

"Me siento muy contento de estar aquí con toda mi gente, con todos mis latinos, todos mis cubanos. En las redes sociales he visto mucha polémica conmigo pero yo soy artista de Miami, aquí me crié y soy de los cubanos y de mis latinos de Miami", dijo desde la tarima.

Segundos más tarde, se puede escuchar a la cantante cubana Señorita Dayana, quien acompañó a Lenier Mesa durante el concierto, decir: "Viva Cuba Libre".

Además de Lenier Mesa, algunos otros cantantes cubanos estuvieron presentes y actuaron también durante la gala de apertura celebrada en la Calle 8 de La Ciudad del Sol.

El Chulo, Señorita Dayana, Osmani García, El Micha, Haned Mota o Gente de Zona, quienes fueron elegidos este año como los Reyes del Carnaval, fueron la representación cubana durante el primer día del evento que tendrá la duración de un mes.