Triplista cubano Andy Díaz se corona campeón del mundo con Italia

El triplista Andy Díaz, nacido en Cuba y nacionalizado italiano, se consagró campeón del mundo en pista cubierta este viernes, con un salto de 17,80 metros en Nanjing (China).

Esta marca, alcanzada en su primer intento, le aseguró el título sin necesidad de realizar más intentos tras un nulo en su segunda participación en este Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta Nanjing 2025.

Díaz, de 29 años, suma su tercera medalla internacional en menos de un año, después de obtener el bronce en los Juegos Olímpicos de París y proclamarse campeón de Europa bajo techo en Apeldoorn (Países Bajos) hace solo dos semanas.

El podio lo completaron el chino Yaming Zhu, subcampeón olímpico en Tokio 2020, con un salto de 17,33 metros, y el burkinés Hugues Fabrice Zango, quien se quedó con el bronce tras un registro de 17,15 metros, ascendiendo al podio luego de la descalificación del brasileño Almir Dos Santos por no cumplir con las reglas del calzado.

La actuación de Andy Díaz no solo le dio el oro mundial, sino que estableció un nuevo récord nacional para Italia y lo colocó en el quinto lugar del listado histórico mundial en pista cubierta. Además, su salto de 17,80 metros es la tercera mejor marca en la historia de los Campeonatos Mundiales Indoor y la mejor desde 2010.

"Mi plan no era saltar solo una vez, pero los largos periodos de espera entre intentos me llevaron a conservar energías. Me siento fuerte y confiado para la temporada de verano", declaró Díaz.

El cubano-italiano entrena en Roma bajo la dirección de Fabrizio Donato, medallista olímpico en Londres 2012.

El cubano Lázaro Martínez, campeón mundial bajo techo en Belgrado 2022, tuvo una inesperada participación al quedar eliminado con un único salto válido de apenas 14,04 metros, ubicándose en el decimocuarto lugar.

Con este nuevo triunfo, Andy Díaz reafirma su dominio en el triple salto y se perfila como uno de los grandes favoritos para los próximos Juegos Olímpicos.

En la final del triple salto masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres atletas cubanos nacionalizados brillaron en el podio: Jordan Díaz (oro para España), Pedro Pichardo (plata para Portugal) y Andy Díaz (bronce para Italia). Paradójicamente, el representante de Cuba, Lázaro Martínez, no logró medalla.

