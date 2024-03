Cándido Fabré protesta por los fuertes apagones: "Vamos cubano, vamos"

El músico popular cubano Cándido Fabré, hijo de Sixta y de Papá Neto, se quejó de los apagones en el oriente de Cuba y le recordó al gobierno que "cobra bastante caro" ese servicio que le quita a la gente.

"Me gustaría que algún dirigente nacional conviva con nosotros para que sienta lo que sentimos donde, sin poner la corriente, la quitan a cualquier hora por tiempos exageradamente prolongados. Puede haber problemas energéticos pero estamos pagando un precio muy alto", dijo Fabré en Facebook.

El artista continuamente se define como Fidelista y reitera su apoyo al régimen, pero con frecuencia se queja en sus redes sociales de "cosas" que no ve correctas o que le afectan directamente.

"Morir por la patria es vivir, pero no me maten antes de morir por ella. Yo soy de este pueblo. Amor, fuerza y fe me caracterizan. Dios nos acompañe. Con prudencia y sin violencia. Vamos cubano, vamos", dijo el cantante. Su publicación fue interpretada por algunas personas como una invitación a denunciar lo que pasa en Cuba.

Fabré vive en el oriente del país, donde los apagones son de hasta 18 horas cada día. En La Habana, la población tiene apagones de cerca de cuatro horas y en las zonas donde residen los altos funcionarios, muchas personas aseguran que no hay cortes de electricidad.

La crisis del combustible en Cuba lleva más de tres años en situación extrema, dejando apagones que dificultan todavía más la vida cotidiana de los cubanos, marcada por la escasez de todo tipo de recursos y la carencia de alimentos.

La población comienza a agotarse porque las soluciones del gobierno no llegan tras más de 60 años de peticiones de "resistencia".

A finales de 2023, el popular sonero dijo haber rechazado un ofrecimiento del cantante dominicano José Alberto “El Canario” de ponerle el parole para Estados Unidos. Durante un concierto por el 504 aniversario de La Habana, Fabré aseguró que no se iría de Cuba porque el país se iba a poner bueno.