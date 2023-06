Régimen cubano desaloja a Cándido Fabré de sus tierras en Santiago de Cuba

El músico oficialista Cándido Fabré denunció que el Ministerio de la Agricultura de San Luis lo "desalojó" de la tierra que legítimamente heredó de sus padres en Santiago de Cuba.

En una directa de Facebook el artista dijo que recibió una notificación de esa entidad donde le informaban que la tierra pertenecía ahora a otro dueño, porque él no lleva el apellido de su padre biológico.

"Esto duele, porque me doy cuenta de que la palabra desalojo en este país no cabe, pero me desalojaron de algo que por historia me toca. Por derecho yo soy el heredero, y hablo de mi familia, de mis hermanos, los que nacimos en La Guadalupe. Ahora alegan que no tengo derecho porque no tengo el apellido de mi papá en las tierras donde yo nací, donde nacieron los míos", afirmó mostrando el documento.

Fabré consideró que existen muchas leyes injustas que permiten el desalojo de una tierra históricamente perteneciente a su familia, aunque como es habitual se cuidó de incomodar al régimen con sus reproches: "No estoy diciendo nada que vaya en contra de nada ni de nadie, sino estoy hablando a favor de la verdad y de la justicia".

"Duele que existan tantas leyes injustas y haya tan poca justicia. La Guadalupe es un territorio que yo amo, la tierra que mi papá y mi vieja Sixta me dejaron en el mundo, y ahora está en manos de alguien que no se la adjudicó, pero sí tuvo la complicidad de muchos que buscaron la manera de hacerlos dueño".

"Veo que me han hecho una gran trampa y lo estoy delatando para que la gente sepa que yo no estoy llorando por una tierra porque no soy agricultor, sino para cantarle a esa tierra y a la gente del campo. Me han quitado el derecho que tengo como legítimo heredero de la tierra que era de mi padre", reiteró.

Al final de su mensaje reiteró su apoyo al régimen cubano. Afirmó que con este reclamo no se está convirtiendo en opositor: "Yo nunca fui, ni soy, ni seré opositor, yo soy opositor a la injusticia. Hasta la muerte defensor de mi país esté como esté, de esta Revolución, pero la injusticia no la aplaudo", apuntó.

Fabré, quien afirma que es "patrimonio popular", ha mantenido su defensa al régimen cubano a pesar de los tropiezos y en ocasiones parece haber quedado en tierra de nadie.

En abril se quejó de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) no había aceptado un proyecto suyo para la promoción de la música cubana; y en febrero denunció que lo habían dejado fuera del Festival de Salsa en La Habana porque, según él, le cantó a Fidel Castro.

En abril también dedicó unos versos a la galopante inflación en la isla, donde "hasta los mangos son impagables".

El músico escribió en su perfil de Facebook una reflexión en versos en la que apunta que "duele ver cómo cada mañana/Los precios suben y suben/hasta Los mangos que nos Regala Mamá naturaleza son impagables/¿Quién mejora esto?/¿Quién se ocupa?/Yo soy de este pueblo/Yo Cándido el hijo de Sixta y de papá Neto".