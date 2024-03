Dos iguanas "enamoradas" paran el tráfico en Miami

Una pareja de iguanas detuvo el tráfico en una céntrica avenida de Miami-Dade cuando decidieron aparearse ante la mirada de todos los conductores que transitaban por la zona.

La circulación de los vehículos se detuvo durante algunos minutos y la policía tuvo que intervenir para proteger a las iguanas "enamoradas", invitándolas cordialmente a salir del medio de la carretera.

Un testigo en la escena le gritaba al policía que no parara el amor, le pedía que no interfiriera en la "obra de la naturaleza", pero triunfó el sentido común.

Las iguanas tuvieron que abandonar la zona, a golpe de penca de guano.

El video fue compartido por el perfil de Instagram Only in Dade. Demuestra que "el amor está en el aire" en Miami, pero también es un recordatorio de que no debes dejar que te sorprenda en medio de la calle, porque irás contra la ley.

Encuentra siempre un lugar seguro para amar, en la ciudad del Sol.