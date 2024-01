Dale Pututi y Lenier Mesa le cantan a las decepciones en el amor: Ya está aquí "Un Tal Vez"

La música puede ser la mejor aliada para hablar de amor, pero también lo es cuando se trata de las decepciones amorosas, y eso Dale Pututi y Lenier Mesa lo saben de sobra.

Los artistas cubanos estrenaron este viernes “Un Tal Vez”, un tema que ya habían anunciado a través de sus redes sociales.

“¡Tú eras un tal vez yo siempre fui un sí! ¡Ya estamos en la calle todos pa´ YouTube!”, compartió Dale Pututi en su Instagram.

En sus stories en esa red social Lenier también se sumó a la promoción del tema con adelantos del videoclip dirigido por el realizador Alex Lay.

Captura Instagram / Lenier Mesa

“Y ya yo me cansé, de esperar por ti / Mucho lo intenté, y me di cuenta que tú eras un tal vez / Y yo siempre fui un sí / Yo nunca te cobré el amor que te di / Y no pasa nada, no pasa nada / Porque el amor cuando es real no se acaba / Y no pasa nada, no pasa nada / Ya yo te di agua tu eres agua pasada”, dice una parte de la letra de la canción.

Ideal para cantar, pero mejor para dedicar a esa persona a la que decimos adiós, aquí está "Un Tal Vez":